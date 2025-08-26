防水・高反発・グリップ力を全部盛り！コロンビア新作ハイパフォーマンスシューズ

コロンビアより、独自のテクノロジーを詰め込んだ最強のシューズ「KONOS TRS OUTDRY（コノス ティーアールエス アウトドライ）」（1万6500円）が登場しました。

クッション性・安定性・推進力を兼ね備えたコロンビア独自のフットウェアシステム“OMNI-MAX（オムニ マックス）”を搭載し、さらに防水透湿性に優れたアッパーと高いグリップ力を発揮するアウトソールコンパウンドを採用した、全地形・全天候対応の一足。あらゆるフィールドに対応するハイパフォーマンスなシューズながら、街にも馴染むスタイルに仕上げられています。

アッパーには、テクニカルメッシュとTPUオーバーレイを組み合わせ、優れたフィット感と耐久性を実現。TPUオーバーレイは縫い目なく仕立てられているため、足当たりも快適です。

このアッパーに、防水透湿性に優れた“アウトドライ”メンブレンを内蔵することで、風雨や雪を最外層部でブロック。水の侵入を防ぎ、かつシューズ内の蒸れを外に逃がして快適な履き心地をキープします。

そして、注目したいのが独自のフットウェアシステム“オムニマックス”。印象的な肉厚のミッドソールは素材を従来のEVAから、新たなミッドソールマテリアルである“テックライトプラス”へとアップデート。

軽量かつ優れたエナジーリターンとへたりにくい耐久性を併せ持った新素材により、反発性とクッション性を大幅にアップしています。

アウトソールには“アダプトトラックス”を採用し、計算されたラグパターンを配置することで、乾いた路面はもちろん、濡れた地面や泥などのフィールドでも優れたグリップ力を発揮します。また、舟状骨付近で踵をしっかりとホールドする“ナビックフィット”によって、安定性も高められています。

メンズ、ウィメンズともに3色のカラーバリエーションを展開。いつでもどこでも快適に歩ける、ハイエンドな一足です。

