唐沢寿明が約７年ぶりのテレ東連ドラ主演！10月17日(金)夜9時スタート！ドラマ９「コーチ」堂場瞬一の異色の警察小説が待望のドラマ化決定！

主演：唐沢寿明

約７年ぶりのテレ東連ドラ主演！

伸び悩む若手刑事たちの元に、

警視庁人事二課から送り込まれた、謎の男…！

堂場瞬一原作の警察小説、待望のドラマ化決定！

テレ東では2025年10月17日(金)より、ドラマ9「コーチ」（毎週金曜夜9時～）を放送することが決定いたしました。

原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している、堂場瞬一による傑作警察小説「コーチ」（創元推理文庫）を待望のドラマ化！

捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち…そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった！「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメントです！

主人公・向井光太郎（むかいこうたろう）を演じるのは、映画、ドラマなど数々のヒット作で主演を務め、圧倒的な演技力で魅了する唐沢寿明。ドラマBiz「ハラスメントゲーム」（2018年10～12月／テレ東）以来、約7年ぶりのテレ東連ドラ主演となります。

人はどうすれば挫折を越え変われるのか――

早く出世したがゆえに部下との関係に悩む女性係長、体格が大きく尾行が苦手な刑事、取り調べで容疑者になめられる刑事…。彼らに的確なアドバイスを与え、魔法のように潜在能力を引き出していく向井。そして苦境を乗り越えた若手刑事たちはやがて結集し、大きな事件に立ち向かっていく。さらに向井の衝撃的な過去が交錯し物語は予想外の展開に…。刑事としても優秀な向井はなぜ今、人事課にいるのか？物語が進むにつれて謎が明らかになっていく「コーチ」に、ぜひご期待ください！

≪出演者コメント≫

■唐沢寿明（向井光太郎 役）

Q.ドラマのご出演が決まった時のお気持ちをお聞かせください。

テレ東の連続ドラマへの出演は今回が2回目で、他局よりもゆったりマイペースでやりやすい印象ですね。原作を読んだ上で及川監督と話し合い、面白いエンターテインメント作品を作り上げることができるのではないかと思いました。

Q.ご自身が演じる向井光太郎の注目ポイントや、見どころを教えてください。

僕が演じる向井は少し変わった人で、それをあまり表に出してもいけないので、今回は若い俳優陣とのチームワークが大事だと思っています。若い人たちの見せ場のシーンも多く、彼らにとってもすごくやりがいがあると思います。

僕も若い時には、小さい役でも本当に真剣に考えて演じてきたので、そういうことを彼らがしてくれると嬉しいですね。そうするとさらに作品が面白くなると思っています。



Q.ドラマを楽しみにしている視聴者の皆さまにメッセージをお願いいたします。

はっきり言うと視聴率的には勝ち目はないと思います。（笑）だけど、他局のドラマより面白い作品にする自信はめちゃめちゃあるので、期待していただいていいかなと思います。あと、気になる若い俳優がいたら応援してあげてください！





≪原作者コメント≫

■堂場瞬一

警察小説といえば、「俺の背中を見ろ」的に、先輩が後輩に厳しく捜査のノウハウを伝える話が多い。

ただ、令和の時代にそれはどうだろう？ 『コーチ』は、「先輩」ではなく「教える専門」の人間を描いたものだ。きつい言葉は吐か

ない。しかし若手を納得させるために言うべきことははっきり言って、方向性を示す。そんな令和流のコーチングを続ける向井光太郎とは何者なのか？

――という話を書き上げてから数年が経つ。その数年の間にも、「人に教える」技術は変化してきたはずだ。映像化されるにあたり、令和のコーチ像がどう描かれるか、楽しみでならない。

創元推理文庫／カバー写真=photoAC／カバーデザイン=中村聡



≪スタッフコメント≫

■テレビ東京 ドラマ制作部 都筑真悠子（プロデューサー）

「この人がいなかったら今の自分はいない」そう言える出会いは、人生で何度もあるものではないと思います。

向井を見ていると、私にもこんな風にさりげなく、時には厳しく、でも偉そうじゃなく、導いてくれる存在がいたら…！

そう願ってしまいますが、きっとこの物語に出てくる若手刑事たちは向井の救いの手に甘えることなく、自分の力で成長しようとする人たちだからこそ、向井と出会えたのでしょう。そしてまた、向井自身も彼らによって成長させられていく。

刑事ドラマとしてだけではなく、そんな「人と人との出会い」を描き、見てくださった方が次の日を少しでも前向きな気持ちでスタートできるような、そんな作品になったら素敵だなと思います。



≪あらすじ≫

池袋西署の係長・益山瞳は若くして女性管理職になり、自分を見下してくる年上の部下や、マイペースな後輩に振り回され日々やりづらさを感じていた。そんな中、人事二課から新入りが来るという異例の辞令が。現れたのは冴えない見た目をした55歳のおじさん、向井光太郎（唐沢寿明）だった。刑事としての経験はあるのか？どうして今刑事課に来たのか？何を聞いてもはぐらかされるが、見え隠れする刑事としての有能さに、より一層謎が深まる。

そんな中、一軒家で殺人事件が発生。被害者男性の次男の証言により長男・智治が捜査線上に浮上するが、瞳の判断ミスで智治を取り逃がしてしまう。管理職の立場で許されない失敗をしたと、深く落ち込む瞳。向井に対しても「自分に管理職の適性があるか監視しに来たのでは」と不信感をぶつける。そんな瞳に向井がかけた言葉とは？

“誰と出会うかで人生は変わる”刑事たちの成長物語が始まる－！



≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ9「コーチ」

【放送日時】 2025年10月17 日スタート 毎週金曜夜9時～9時54分

※初回は15分拡大 夜9時～10時9分放送

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】全て要確認 各話放送終了後から動画配信サービス「Prime Video」にて見放題独占配信

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

*作品の視聴には会員登録が必要です。（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

*Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。



【原作】 堂場瞬一『コーチ』（創元推理文庫）

【主演】 唐沢寿明

【脚本】 大石哲也、及川拓郎、小島聡一郎、三浦駿斗

【監督】 及川拓郎、細川光信、室井岳人

【音楽】 中村佳紀

【チーフプロデューサー】 濱谷晃一（テレビ東京）

【プロデューサー】 中川順平（テレビ東京）、都筑真悠子（テレビ東京）、黒沢淳（テレパック）、佐々木梢（テレパック）

【制作】 テレビ東京 テレパック

【製作著作】 「コーチ」製作委員会

