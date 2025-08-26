¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ó¤À¤í...¡×¡¡Ä¹²¬²Ö²Ð¤òà´Ö°ã¤¨¤Æá»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¥¬¥ÁÇ÷ÎÏ¤Ë13Ëü¿Í¤¢Á³
¡Ö´Ö°ã¤Ã¤ÆË¾±ó¥ì¥ó¥º¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ä¹²¬²Ö²Ð¤Î»°¼Ü¶Ì¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û467.7Ëü·ï¡¢13Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎµðÂç¤¹¤®¤ë²Ö²Ð¤ò¸«¤ë
¤Þ¤ë¤ÇÂì¤Î¤è¤¦¤ËÅ·¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¡¢Ìµ¿ô¤Î¸÷¤Î¶Ú¡£¥Õ¥ì¡¼¥à¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤¹¤Û¤É¤ÎµðÂç¤µ¤Ç³¹Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡¢°µ´¬¤Î¸÷·Ê¤À¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îonotch¡Ê¡÷onotch_x¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯8·î4Æü¤ÎÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÇÂª¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹²¬²Ö²Ð¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿»°¼Ü¶Ì¡£
Ë¾±ó¥ì¥ó¥º¤òÉÕ¤±¤¿¥«¥á¥é¤ò¡¢¤Ö¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»°µÓ¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²Ö²Ð¤¬Âç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¼êÁ°¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç²Ö²Ð¤Î¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë°ìËç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Êonotch¤µ¤ó¡Ë
¸½¼Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸«¤¨Êý¤À¤¬¡¢Ä¹²¬²Ö²Ð¤Î»°¼Ü¶Ì¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤ò¿¿¤Ë¼Ì¤·¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê1Ëç¤Ë¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï13Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¤¹¤´¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¥Ç¥«¤¹¤®¤ó¤À¤í...¡×
¡Ö°µ½Ì¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤ä¤Ä¤«...¤³¤ì¤Ï¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×
¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤³¤³¤í¤Î¤Ê¤«¤Î »°¼Ü¶Ì¡¢¤³¤ì¡×
¡ÖËÜÅö¤ËÄ¹²¬Ãæ¿´Éô¤Ç¤ß¤ë²Ö²Ð¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¤Í¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë