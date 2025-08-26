リヴァプール、16歳ングモハの後半AT劇的弾で勝利！ ニューカッスルはゴードンが退場も一時同点に追いつく
プレミアリーグ第2節が25日に行われ、ニューカッスルとリヴァプールが対戦した。
今季初勝利を狙うホームのニューカッスル。去就が注目されているアレクサンデル・イサクがメンバー外となり、前節のアストン・ヴィラ戦から先発メンバーの変更はなかった。
対するアウェイのリヴァプールは、ジェレミー・フリンポンがハムストリングの負傷で欠場し、アレクシス・マック・アリスターもメンバー外。右サイドバックにはドミニク・ソボスライが入ったほか、出場停止処分から復帰したライアン・フラーフェンベルフも先発出場し、遠藤航はベンチから出場機会を待つことになった。
試合は『セント・ジェームズ・パーク』の声援に背中を押され、ニューカッスルが素早い攻撃でゴールに迫る。一方のリヴァプールは攻め込まれる状況が続くが、最後の最後で得点を許さない。
ニューカッスル優勢に思われたが、先制したのはリヴァプールだった。35分、コーディ・ガクポからパスを受けたフラーフェンベルフが、ボックス手前左から右足を振り抜くと、地を這うようなシュートはゴール左隅に突き刺さった。
リードされたニューカッスルは前半アディショナルタイム1分、フィルジル・ファン・ダイクにタックルしたアントニー・ゴードンに対し、主審はイエローカードを提示する。しかしOFR（オンフィールドレビュー）の末に判定はレッドカードに覆りゴードンが退場。ニューカッスルは10人での戦いを余儀なくされた。
勢いに乗るリヴァプールは後半開始すぐの46分、こぼれ球を拾ったガクポがこぼれ球をウーゴ・エキティケにパス。これをエキティケがシュートゴール左に突き刺し、リードを2点に広げる。
しかし、2点を追うニューカッスルは57分、ロングスローの流れからティノ・リヴラメントがボックス内めがけてクロスを送ると、ブルーノ・ギマランイスが頭で流し込みゴール。ニューカッスルが1点差に迫る。
その後もニューカッスルは数的不利をものともせずに攻勢を仕掛けていく。そして87分、GKニック・ポープからのロングパスから、抜け出していたウィリアム・オスラがゴールに押し込み、ニューカッスルが同点に追いついてみせた。
観客の声援を背に受け、ニューカッスルは果敢に逆転を狙っていく。しかし、後半アディショナルタイム10分、モハメド・サラーがボックス右からグラウンダー性のクロスを送ると、リオ・ングモハがワンタッチで勝ち越しとなるゴールを決め、試合は3−2でリヴァプールが勝利。ニューカッスルは一時同点に追いついたものの、惜しくもドローとはならなかった。
次節、ニューカッスルは30日にアウェイでリーズと、リヴァプールは31日にホームでアーセナルとそれぞれ対戦する。
【スコア】
ニューカッスル 2−3 リヴァプール
【得点者】
0−1 35分 ライアン・フラーフェンベルフ（リヴァプール）
0−2 46分 ウーゴ・エキティケ（リヴァプール）
1−2 57分 ブルーノ・ギマランイス（ニューカッスル）
2−2 88分 ウィリアム・オスラ（ニューカッスル）
2−3 90＋10分 リオ・ングモハ（リヴァプール）
【動画】ニューカッスルvsリヴァプール ゴール集！
フラーフェンベルフのミドルが炸裂⚡️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 25, 2025
PLでは自身42試合ぶりの得点😄
リヴァプールが先制🔴
🏆プレミアリーグ第2節#ニューカッスル v #リヴァプール
📺https://t.co/KyA8oYVpaK pic.twitter.com/SNoDu6bhcs
後半開始20秒での得点😳— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 25, 2025
エキティケはリヴァプール加入後
公式戦3試合連続ゴール‼️⚽️
🏆プレミアリーグ第2節#ニューカッスル v #リヴァプール
📺https://t.co/KyA8oYVpaK pic.twitter.com/WDTb5xHGVN
キャプテンの一撃🔥— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 25, 2025
数的不利のニューカッスルが
ブルーノ・ギマランイスのゴールで息を吹き返す💪
🏆プレミアリーグ第2節#ニューカッスル v #リヴァプール
📺https://t.co/KyA8oYVpaK pic.twitter.com/TZFIgk5Zgu
2点ビハインドから— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 25, 2025
ニューカッスルが追いつく😳🔥
決めたのは途中交代のオスラ✨
🏆プレミアリーグ第2節#ニューカッスル v #リヴァプール
📺https://t.co/KyA8oYVpaK pic.twitter.com/2adI2oA6ck
プレミアリーグデビュー戦✨— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) August 25, 2025
16歳エングモーアが衝撃的な一撃😳
リヴァプールが勝ち越し🔴
🏆プレミアリーグ第2節#ニューカッスル v #リヴァプール
📺https://t.co/KyA8oYVpaK pic.twitter.com/Wb49Y9FuMZ