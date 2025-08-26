プレミアデビューの16歳がAT10分に衝撃の決勝弾！10人のニューカッスルに２点差を追いつかれた王者リバプールが３ー２で劇的勝利！遠藤航は最終盤に投入
現地時間８月25日に開催されたプレミアリーグの第２節で、遠藤航が所属する昨シーズン王者のリバプールが、難敵ニューカッスルと敵地で対戦した。
右SBで先発も予想された遠藤がベンチスタートとなったリバプールは、序盤から勢いのあるニューカッスルに押し込まれる展開が続く。
28分には、相手FWゴードンの際どいヘディングシュートを浴びるが、枠を外れる。
劣勢のアウェーチームは35分、開幕節は出場停止だったフラーフェンベルフがペナルティエリアの外から圧巻のミドルシュートを突き刺し、先制に成功する。
さらに前半アディショナルタイム２分、ファン・ダイクへの危険なタックルで10番のゴードンが一発レッドで退場。数的優位となる。
後半開始早々の46分には、ガクポのパスを受けたエキティケが狙い澄ましたシュートでネットを揺らし、追加点を奪う。フランクフルトから加入したフランス人FWはコミュニティ・シールドも含めて公式戦３戦連発となった。
しかし57分、相手のロングスローの流れから、ブルーノ・ギマランイスにヘッドでねじ込まれ、１点を返される。
さらに88分、相手のゴールキックキックからオスラにゴールを許し、まさかの同点ゴールを許す。
それでも後半アディショナルタイム10分、90＋５分から出場し、プレミアデビュー戦を飾った16歳FWエングモハが右サイドからのクロスをファーサイドに叩き込む。新星のプレミア初ゴールで勝ち越したリバプールが３−２で劇的勝利を飾った。
なお、遠藤は勝ち越し後の90＋11分に投入されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールの16歳がデビュー戦で衝撃の初ゴール
右SBで先発も予想された遠藤がベンチスタートとなったリバプールは、序盤から勢いのあるニューカッスルに押し込まれる展開が続く。
28分には、相手FWゴードンの際どいヘディングシュートを浴びるが、枠を外れる。
劣勢のアウェーチームは35分、開幕節は出場停止だったフラーフェンベルフがペナルティエリアの外から圧巻のミドルシュートを突き刺し、先制に成功する。
後半開始早々の46分には、ガクポのパスを受けたエキティケが狙い澄ましたシュートでネットを揺らし、追加点を奪う。フランクフルトから加入したフランス人FWはコミュニティ・シールドも含めて公式戦３戦連発となった。
しかし57分、相手のロングスローの流れから、ブルーノ・ギマランイスにヘッドでねじ込まれ、１点を返される。
さらに88分、相手のゴールキックキックからオスラにゴールを許し、まさかの同点ゴールを許す。
それでも後半アディショナルタイム10分、90＋５分から出場し、プレミアデビュー戦を飾った16歳FWエングモハが右サイドからのクロスをファーサイドに叩き込む。新星のプレミア初ゴールで勝ち越したリバプールが３−２で劇的勝利を飾った。
なお、遠藤は勝ち越し後の90＋11分に投入されている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】リバプールの16歳がデビュー戦で衝撃の初ゴール