Ä¾»ë¤Ç¤­¤Ê¤¤¡Ä´Ú¹ñ¥Á¥¢¡¢¥­¥±¥ó¤ÊÁ°¶þ¤ß¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤ËÈ¿¶ÁÇúÈ¯¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥¹¥´¥¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¡×¡ÚPHOTO¡Û

´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¡¢¥¥à¡¦¥É¥¢¤¬ÂçÃÀ¤Ê¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢SHOT¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥É¥¢¡¢¡È¤½¤³¡É¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯Á°¶þ¤ß¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É
¥¥à¡¦¥É¥¢¤ÏºÇ¶á¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡Ö½ë¤¹¤®¤ë¡Ä¤Ç¤â²ÆÂç¹¥¤♡¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÄÖ¤ê¡¢¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¥à¡¦¥É¥¢¤ÏÇ»º°¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥ì¡¼¥¹¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¹¥¤¥à¥¦¥§¥¢¤òÃåÍÑ¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¤½¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢Á°¶þ¤ßµ¤Ì£¤Î¥Ý¡¼¥º¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¸«¤ë¼Ô¤Î»ëÀþ¤ò¶¯Ã¥¡£Æ¸´é¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë°µ´¬¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤ÏÆ±¤¸¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤Î¥¢¥ó¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¤¬¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¢É±¡×¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥É¥¢¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Ä¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê°áÁõÃå¤¿¤é¥À¥á¡×¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤¬¥¹¥´¥¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¥à¡¦¥É¥¢¤Ï1994Ç¯12·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î30ºÐ¡£2018Ç¯¤«¤é¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢¸½ºß¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¡¢ÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±KBL¤ÎKBÂ»³²ÊÝ¸±¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼K¥ê¡¼¥°¤Î¿å¸¶FC¡¢ÂæÏÑÃË»Ò¥×¥í¥Ð¥¹¥±¤ÎÂæËÌÉÙË®¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤Ç¥Á¥¢¥¬¡¼¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£