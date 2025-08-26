¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ê¤±¤ì¤Ð½ÅÂç·ë²Ì¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¡¢¥í¥·¥¢¤Ë°µÎÏ
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¢¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤¬Ãç²ð¤¹¤ë¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¤ò½ä¤ê¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ö½ÅÂç¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢²ñÃÌ¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ê¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ë²þ¤á¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±¤¿¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÀ©ºÛ¤ä´ØÀÇ¤¬Ç°Æ¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Çµ¼ÔÃÄ¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤¸Ä¿ÍÅª¤Ê·ù°¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁÐÊý¤ÇÁê°ãÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤ÏÈà¤é¤ÎÌäÂê¤À¤«¤é¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Î¾¼Ô¤Î²ñÃÌ¸å¤Ë¼«¿È¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô¤Ç¤Î²ñÃÌ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£