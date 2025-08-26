¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¿·¤¿¤Ë¶¨µÄ¡¡¡ÖÎÉ¤¤²ñÏÃ¡×¡¡º£·î18Æü¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ°Ê¹ß¤Ë
¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢Àè½µ°Ê¹ß¡¢¿·¤¿¤Ë¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¶¨µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¡ÒQ.Àè½µ·îÍË¡Ê¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¡Ë°Ê¹ß¤Ç¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡Ó¤¨¤¨¡£¡ÒQ.¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¡©¡ÓÈà¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÎÉ¤¤²ñÏÃ¤À¡×
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ïº£·î18Æü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Î¼óÇ¾¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó»á¤È¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î¡Ö´Ø·¸¤¬°¤¤¤Î¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÈà¤é¤Ï²ñ¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤¬²ñÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¡ÖÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤Î¼Â»Ü¤ò²þ¤á¤Æ¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
