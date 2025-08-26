³ÆÃÏ¤Ç¸·¤·¤¤½ë¤µ¡¡ÌÔ½ëÆüÂ³¤¯½ê¤â¡¡¸á¸å¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¤Ë¤âÃí°Õ¡¡ËÌÆüËÜ¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì
¤¤ç¤¦¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤äÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÌÆüËÜ¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆÁ°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤ë½ê¤âÅ·µ¤¤ÎµÞÊÑ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°Àþ¤òÈ¼¤Ã¤¿Äãµ¤°µ¤¬¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤òÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Á°Àþ¤äÄãµ¤°µ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤¿¤á¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ï±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢ËÌÉô¤òÃæ¿´¤ËÈó¾ï¤Ë·ã¤·¤¤±«¤Î¹ß¤ë½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢Àî¤ÎÁý¿å¤äÈÅÍô¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£À²¤ì¤ëÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¡¢¸á¸å¤ÏÍë±À¤¬È¯Ã£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÎ¦¤òÃæ¿´¤Ë¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇµÞ¤Ê¶¯¤¤±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶ÉÃÏÅª¤Ë¤ÏÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÆ»Ï©¤¬´§¿å¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¹ß¤êÊý¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¶õÌÏÍÍ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Á´¹ñÅª¤Ë½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¡¢µþÅÔ¤Ç37¡î¡¢¹ÃÉÜ¤äÌ¾¸Å²°¡¢Ê¡°æ¡¢·§Ã«¤Ç36¡î¡¢Åìµþ¤Ç35¡î¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤«¤éÀ¾¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤ÎÂ³¤¯½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤â9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÄ¿¹¤Ç35¡î¤È¡¢ËÌÆüËÜ¤Ç¤Ï½ë¤µ¤¬°ìÃÊ¤È¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¤¤ç¤¦26Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Î³ÆÃÏ¤ÎÍ½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¡ä
¡¡»¥ËÚ¡§29¡î¡¡¶üÏ©¡§23¡î
¡¡ÀÄ¿¹¡§35¡î¡¡À¹²¬¡§31¡î
¡¡ÀçÂæ¡§32¡î¡¡¿·³ã¡§35¡î
¡¡Ä¹Ìî¡§35¡î¡¡¶âÂô¡§35¡î
Ì¾¸Å²°¡§36¡î¡¡Åìµþ¡§35¡î
¡¡Âçºå¡§35¡î¡¡²¬»³¡§36¡î
¡¡¹Åç¡§34¡î¡¡¾¾¹¾¡§35¡î
¡¡¹âÃÎ¡§33¡î¡¡Ê¡²¬¡§35¡î
¼¯»ùÅç¡§34¡î¡¡ÆáÇÆ¡§33¡î
¤¢¤¹¤âËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï±«¤¬Â³¤¡¢ÅìËÌ¤Ç¤â·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤Ë¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤â±«¤¬¹ß¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢À²¤ì´Ö¤Î½Ð¤ë´ØÅì¤«¤éÀ¾¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤â¡¢¸á¸å¤ÏµÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÚÍËÆü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤Ë±«¤äÍë±«¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¡¢Íè½µ¤Ë¤«¤±¤Æ35¡îÁ°¸å¤Î½ë¤µ¤¬Â³¤¯½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£