歌手の森口博子（57）が、「スッピンで失敬」と、ライブ直前のノーメイクショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】34年ぶりの水着姿＆すっぴんショット（複数カット）

これまでにもブログで、34年ぶりに挑戦したという水着姿や、「すっぴんでごめんあそばせ」とつづった写真など、無防備な一面を見せてきた森口。

8月23日、24日には、早見優（58）、松本伊代（60）とともにコンサートを開催し、終了後に更新したブログでは、「大阪、神戸と2日連続のコンサート無事に終わりました！松本伊代さん、早見優さんとのキューティー モリモリ感謝と共にのご報告、写真と合わせて待っててね きのう、アップするはずだった写真 大阪に着きました！スッピンで失敬 お気に入りのニコちゃんバッグと。もお、好きすぎて、何年使ってるかなあ〜 持ってると、ハッピーになるわあ すれ違い様に二度見されることあるよ さあ、2日連続でコンサート頑張るぞお って、きのうのつもりで読んでね（笑）」と、冗談交じりにつづり、車内での無防備なノーメイクショットを披露した。この投稿に「すごい若く見える〜それにカワイイ！もー、実年齢が信じられないわぁ」「ええーーすべすべ」など、驚きの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）