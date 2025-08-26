【井村屋から発売】おうちで手軽に食べられる本格冷凍ピザが新登場♪

2025年9月1日(月)より井村屋の新商品は、おうちで手軽に食べられる冷凍ピザ”mini PIZZAベーコン＆チーズ”が新発売♪1人分のサイズでもっちりした生地に豚肉＆ベーコンがたっぷり入っていて、こだわりのチーズ3種類を使った本格冷凍ピザになっています。全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップにて販売されます!

ミニサイズの本格冷凍ピザ♪



手のひらサイズの冷凍ピザ。1個あたり90gで1袋に2個入っています♪アメリカンピザをイメージしていて具材は全体重量の約45％も入っています!

イタリア産トマトペーストを使用した濃厚なピザソースがベースになっています。角切りの豚肉にセージやナツメグ、にんにくなどの香辛料で下味をつけベーコンと合わせています。

豚肉のうまみやベーコンの塩気、玉ねぎの甘みも感じ、トマトの酸味と調和されています。ほんのりスパイスの風味もあり本格的なピザになっています。

こだわりのチーズ3種類を使用♪



ピザにはモッツァレラとゴーダの2種のシュレッドチーズ、カマンベールチーズパウダーを合わせた3種のチーズが使用されています。

とろ～りとろけて伸びるチーズはトマトソースと相性が抜群でクセになる味わいです。

ビアードパパから月見スイーツ登場♡「月見シュー」で楽しむ秋の味覚体験

生地にもこだわりが…



“mini PIZZAベーコン＆チーズ”は小麦粉と米粉をブレンドして生地を配合しています。井村屋の独自製造技術である”二段発酵製法”を採用しているんだとか。自社オーブンで焼き上げたピザを急速冷却することで、できたてのおいしさをそのまま閉じ込めています♪

もっちり感とふわふわした生地はほんのり甘みがありピザの香ばしい香りが残っています。とろけるチーズに豚肉、玉ねぎ、ベーコンのうまみが詰まったピザソースは、具材がしっかり入っていて食べ応えがあり、冷凍ピザとは思えない本格的な味わいです。

美味しい食べ方



電子レンジだけでも十分美味しくいただけますが、加熱後にトースターで焼くとカリッと香ばしさがさらにアップします。より本格的なピザが味わえるのでぜひ試してみてください!

商品情報

mini PIZZA ベーコン＆チーズ

･発売期日：2025年9月1日（月）より順次発売

･希望小売価格：オープン価格

･内容量：90ｇ×2コ

･賞味期間：1年間

･販売場所：全国の量販店・スーパー、井村屋ウェブショップ

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。