¥¯¥é¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¡ÖÁö¤é¤»¤ÆÈô¤Ð¤¹¡×¡ª½÷»Ò¥×¥í¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò²òÀâ
Ï¢Â³¼Ì¿¿¤Ç¾åÃ£¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥ëー¥ーÁª¼ê¤ò¥¹¥¤¥ó¥°¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ËÊ¬¤±¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¤¦¤Þ¤¯¡ÖÁö¤é¤»¤ÆÈô¤Ð¤¹¡×¥¿¥¤¥×£³Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢Ï»¼ÖÆüÆáÇµÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡ª
¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤¥¯¥é¥Ö¤ÎÆ°¤«¤·Êý¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¡¢¥¢¥Ã¥ー±Ê°æ¥³ー¥Á¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥¢¥É¥ì¥¹～¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°
ÂÎÀª¤ä¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Æ¥£ー¥¢¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û´ó¤ê¡£»ÏÆ°¤ÏÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤¬°ì½Ö¡¢±¦ÂÊý¸þ¤ØÄÀ¤à¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤¬Æþ¤ë¡£
£²ËÜÂ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊªÂÎ¤Î°ìÊý¤ÎÃì¡ÊÂ¡Ë¤ò³°¤¹¤È¤½¤Á¤é¤ÎÊý¸þ¤ËÊø¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¡ÖÊø¤ì¡×¤ò°ì½Ö¤À¤±ÍøÍÑ¤·¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Õ¥È¤¬ÃÏÌÌ¤ÈÊ¿¹Ô¤Ë¤Ê¤ë»þÅÀ¤Ç¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤¬ÃÏÌÌ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¤¹¡£
¥È¥Ã¥×～ÀÚ¤êÊÖ¤·
¥ªー¥Ðー¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë¸«¤¨¤ë¥È¥Ã¥×¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ä¥¢ー¥×¥ìー¥äー¤Î¤Ê¤«¤Ë¤â¥ªー¥Ðー¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤Ï¾¯¤Ê¤«¤é¤º¤¤¤Æ¡¢É¬¤º¤·¤â°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ï»¼ÖÁª¼ê¤ÏÂÎ´´¤ä¸ª¤Î½ÀÆðÀ¤¬¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀª¤¤¤Ç¥È¥Ã¥×¤¬¿¼¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¡£
ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤Ï¼ê¸µ¤¬¥°¥Ã¤ÈÃÏÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿â¤ì²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥é¥Ö¥Ø¥Ã¥É¤¬1ÅÙ»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¥À¥¦¥ó¥¹¥¤¥ó¥°～¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
¥Ïー¥Õ¥¦¥§¥¤¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ïº¸ÏÓ¤¬¶»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÎ´´ÉôÊ¬¤Î²óÅ¾¤ËÂÐ¤·¤ÆÏÓ¤¬¤ä¤äÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¡¦¥¢¥¦¥Èµ°Æ»¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»þ¤Ïº¸Â´ó¤ê¤Ë¥Æ¥£ー¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥Üー¥ë°ÌÃÖ¤À¤È¡¢¥Õ¥§ー¥¹¤Î¥Òー¥ë´ó¤ê¤¬Åö¤¿¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ì¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥¿¥ó¥¹Ãæ±û´ó¤ê¤Ë¥Üー¥ë¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Õ¥©¥íー¥¹¥ëー
º¸ÏÓ¤Ï¿¤ÓÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËºÇÂç¸Â¤Î±ó¿´ÎÏ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥á¤¬¥¥Ä¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¼ê¼ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î±¿Æ°¤Ï¤ª¤À¤ä¤«¡£¥Õ¥©¥íー¤Ç¤ÎÏÓ¤Î¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¢¼ê¼ó¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤¬¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§ー¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤¬°ÂÄê¤¹¤ë¡£º£²ó¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿£³Áª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¤È¤¯¤Ë±¦¤«¤éº¸¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È¤¬¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¡¢ÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿À¥ï¥¶Point
Ï»¼ÖÁª¼ê¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥à¥À¤Ê¶ÚÎÏ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡£»ÏÆ°¤Ç°ì½Ö¡¢ÂÎ½Å¤òÈ´¤¤¤Æ¤«¤é±¦Â¤Ë°ìµ¤¤ËÂÎ½Å¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤é¥Õ¥©¥íー¤Ë¤«¤±¤Æ¤â¥Ò¥¸¤«¤é¼êÀè¤Þ¤ÇÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡£Ï»¼ÖÁª¼ê¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
²òÀâ¡á¥¢¥Ã¥ー±Ê°æ
¡ü¤Ê¤¬¤¤¡¦¤¢¤¤Õ¤ß¡Ê±Ê°æ¸¦»Ë¡Ë¡¿1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡È¥¢¥Ã¥ー¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Á¡£¿ÍÂÎ²òË¶³Ø¤äÊªÍý³Ø¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Ï»¼ÖÆüÆáÇµ
¡ü¤à¤°¤ë¤Þ¡¦¤Ò¤Ê¤Î¡¿2002Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£154cm¡£¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¸å¤Îº£µ¨¤ÎÁ°È¾¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Ä¥¢ー¤¬¼çÀï¾ì¡£¡Ö¥Õ¥ó¥Éー¥¥ó¥ì¥Ç¥£ー¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢4°Ì¤È¹¥À®ÀÓ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ë¥È¥ê½êÂ°¡£
¼Ì¿¿¡á¾®ÎÓ»Ê
»£±Æ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¡áV¥Ý¥¤¥ó¥È¡ßSMBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥´¥ë¥Õ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È