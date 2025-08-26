熊本市は25日、総額29億8733万円の本年度一般会計補正予算案を発表した。10〜11日の大雨被害を受けた災害復旧費（1千万円）や、熊本地震の発生から来年で10年となるのを前にした防災啓発事業などの関連経費（5860万円）を盛り込んでいる。9月1日に開会する予定の市議会定例会に提案する。

大西一史市長はこの日の定例記者会見で、大雨被害の復旧について、市独自の支援策を含む補正予算をさらに追加提案する考えを表明した。「今回の大雨は水没車両の多さが目立つ。移動手段がないのは生活再建にとって厳しい。支援につながる対策を模索している」と説明。追加の予算案は被害状況の調査も踏まえて作成する方針を示した。

災害復旧費は崩壊した斜面や護岸の復旧、河川氾濫による浸水を防ぐために緊急補充する土のうの作製・運搬などの業務委託費を計上している。

熊本地震10年関連では、記録映像集の制作や市民公募の作品展覧会、復興コンサートの開催などを計画しているという。

学校給食の調理室94カ所にエアコンを設置する費用に25億4千万円▽介護業界の人手不足の解消を狙い、介護事業所と清掃・配膳など身体介助を伴わない業務を担う人材のマッチングサービスに関する業務委託費に1237万円▽市役所新庁舎の建設予定地の地質調査経費に2550万円−なども盛り込んでいる。

（藤崎真二）