どんなポテトサラダが好き？＜回答数 35,862票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第267回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
■今回の結果は？
今日の質問は「どんなポテトサラダが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:どんなポテトサラダが好き？
■今日のおすすめレシピ
おうちでプロの味！定番の具だくさんポテトサラダ
【材料】（2人分）
ジャガイモ(男爵) 2~3個
ニンジン 1/8個
キュウリ 1/4本
玉ネギ 1/4個
卵 1個
<下味>
塩コショウ 少々
レモン汁 小さじ 1/2
ドライパセリ 少々
<調味料>
マヨネーズ 大さじ 1.5
マスタード 小さじ 1/2
レモン汁 小さじ 1/2
砂糖 小さじ 1
コショウ 少々
【下準備】
1、ジャガイモは皮をむいてひとくち大に切り、水にさらす。
2、ニンジンは皮をむき、縦半分に切って幅5mmの半月切りにする。
3、キュウリは薄い輪切りにし、塩少々でもんで5分位置き、サッと水洗いして水気を絞る。
4、玉ネギは縦薄切りにして水に放ち、水気を絞る。
5、卵は殻ごときれいに洗い、アルミホイルで包む。
【作り方】
1、鍋に水気をきったジャガイモ、ニンジン、卵を入れ、かぶる位の水を加える。強火にかけ、煮たったら中火で7〜8分ゆでる。卵は取り出して流水で冷まし、殻をむく。
2、鍋のゆで汁は捨て、再び火にかけてジャガイモの水分をとばす。ジャガイモが熱いうちに、＜下味＞の材料をからめる。
3、卵を(2)の鍋に戻してマッシャーでつぶし、玉ネギを加えて混ぜ合わせる。
4、粗熱が取れたら＜調味料＞の材料を加えてよく混ぜ合わせ、最後にキュウリを混ぜ合わせる。器に盛り、ドライパセリを振る。
(E・レシピ編集部)
・1位 … 具沢山 57%
・2位 ジャガイモだけ 28%
・3位 バジル風味 8%
・4位 フルーツ入り 7%
