¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¡ÖÀ¯ºö»ß¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ì¡×ÃæÂ¼»á¡¡¡ÖÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Î¤¿¤áÂç¾¡¤ò¡×¾®Ìî»á¡¡È¬Âå»ÔÄ¹Áª¹ð¼¨¡¢¸½¿·°ìµ³ÂÇ¤Á
¡¡·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÄ¹Áª¤¬24Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢4Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¡Ê66¡Ë¡á¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¿äÁ¦¡á¤È¡¢¿·¿Í¤Ç¸µ¸©ÉûÃÎ»ö¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤¿¡£Î¾»á¤ÏÃÏ°è¿¶¶½ºö¤ä»ÔÀ¯±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤ò½ä¤êÏÀÀï¤òÅ¸³«¡£º£·î¤ÎÂç±«Èï³²¤ÎÉüµìºö¤âÁèÅÀ¤ËÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ÔµÄÁª¡ÊÄê¿ô28¡Ë¤â24Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¸½¿¦20¿Í¡¢¿·¿Í12¿Í¤¬½ÐÇÏ¤·¤¿¡£¤È¤â¤ËÅê³«É¼¤Ï31Æü¡£
¡¡ÃæÂ¼»á¤Ï24Æü¡¢Æ±»Ô¸Å¾ëÄ®¤Ç½Ð¿Ø¼°¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÃÏ¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤ä¸©µÄ¡¢¸©Æî7»ÔÄ®¤Î¼óÄ¹¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢2020Ç¯7·î¤Î·§ËÜ¹ë±«ºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¦Éü¶½¤ä¸©±Ä¹©¶ÈÃÄÃÏ¤Ø¤Î´ë¶ÈÍ¶Ã×¡¢JR¿·È¬Âå±Ø¼þÊÕ¤ÎÀ°È÷¤È¤¤¤Ã¤¿»ö¶È¤òµó¤²¤Æ¡Ö¡Ê¤³¤ì¤é¤ò¡Ë»ß¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÈ¬Âå¤òº£¤«¤é¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ï»ä¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»ÔÀ¯·ÑÂ³¤ò¾§¤¨¤¿¡£
¡¡¾®Ìî»á¤Ï24Æü¡¢Æ±»Ô°°Ãæ±ûÄÌ¤Î»öÌ³½ê¤Ç½Ð¿Ø¼°¡£¡Ö»ÔÌ±ÅÞ¡×¤ÎÎ©¾ì¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤è¤¦¤È¡¢À¯ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¾·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±éÀâ¤Ç¤Ï¡Ö»Ô¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½»ÔÀ¯¤òÈãÈ½¡£Å°Äì¤·¤¿¾ðÊó¸ø³«¤Ë¤è¤ë»ÔÀ¯¤ÎÆ©ÌÀ²½¤ä¡ÖÀÇ¶â¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤òÌóÂ«¤·¡¢¡ÖÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Î¤¿¤á¤ËÂç¾¡¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸Ø¤ì¤ëÈ¬Âå¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡»ÔµÄÁª¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬10¿Í¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬2¿Í¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡¢¶¦»ºÅÞ¡¢»²À¯ÅÞ¤¬1¿Í¡¢Ìµ½êÂ°14¿Í¡£
¡¡25Æü¤Ë¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£31Æü¤ÎÅêÉ¼¤Ï80¥«½ê¤Ç¸áÁ°7»þ¡Á¸á¸å8»þ¡Ê°ìÉô·«¤ê¾å¤²¡Ë¡£Æ±Æü¸á¸å9»þ20Ê¬¤«¤éÆ±»ÔÎÐÄ®¤ÎÈ¬Âå¥È¥è¥ª¥«ÃÏ·ú¥¢¥ê¡¼¥Ê¤ÇÂ¨Æü³«É¼¤µ¤ì¤ë¡£Í¸¢¼Ô¿ô¤Ï9Ëü8657¿Í¡Ê23Æü¸½ºß¡¢»ÔÁª´ÉÄ´¤Ù¡Ë¡£
¡¡¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë
