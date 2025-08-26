佐賀市は25日、同市呉服元町にある元暴力団事務所の土地を取得するため、1280万円の関連費を盛り込み、総額7億9330万円を増額する本年度一般会計補正予算案を、同日開会した市議会定例会に提出した。

事務所は、2004年ごろから指定暴力団道仁会系の組織が使用。暴力団関係者以外の個人に所有権が移ったことが分かり、県暴力追放運動推進センターや県警、県弁護士会が個人の意向などを確認して対応を進め、昨年6月に同センターが土地と建物を取得した。

暴力団側が立ち退きに応じなかったため、同センターは法的措置を進めた。佐賀地裁は今年1月に事務所の明け渡しを命じる判決を言い渡し、翌月に明け渡し手続きが完了した。

市によると、全国的に同様の事例では基礎自治体が関わるケースが多いことから、同センターなどから市へ土地取得への協力要請があった。市は市暴力団排除条例に基づく街づくりの観点から要請を受け入れ、固定資産税評価額相当で取得することにした。土地の面積は約286平方メートル。解体した更地に交番を設置する案が出ており、建物は県が取得に向けて調整中という。

◇ ◇

市議会定例会には、本年度一般会計補正予算案など29議案が上程された。会期は9月16日まで。一般質問は1〜5日、8日。

（竹中謙輔）