第107回全国高校野球選手権大会の佐賀県代表として活躍した佐賀北高の宮崎淳多主将（17）が21日、地元・唐津市の市役所を訪れ、2回戦まで進んだ大会結果を報告した。同市在住で、自宅から佐賀市内の同校まで1時間半かけて通学。「限られた時間の中で、質にこだわる練習を続けてきたことが甲子園出場につながった」と振り返った。

宮崎さんは唐津市の第一中を卒業後、「文武両道」を目指して佐賀北高に進学。毎朝5時に起き、テスト前は通学の電車内でも勉強した。放課後の時間は限られ、休日も半日ほどしか練習できないため「練習の内容には妥協せず、チームメートにも『量より質』と言い続けてきた」と力を込める。

積み重ねの成果は大舞台でも存分に発揮された。1回戦で青藍泰斗高（栃木県代表）との接戦を制し、大会を制覇した2007年夏以来の初戦突破を達成。全国にとどろいた「がばい旋風」の再来をほうふつとさせた。2回戦では明豊高（大分県代表）との九州対決に敗れはしたものの、11安打の猛攻を見せつけた。

明豊高とは今年3月の練習試合で負けていたため、「絶対に勝ってやろう」と強い気持ちで臨んだ試合だった。宮崎さんは4番ファーストで出場。3点を追う五回にライト前に適時打を放って1点を返し、一矢報いることができた。「試合内容には悔やまれる部分もあるが、来年も後輩たちが必ずやってくれると思う」と話した。

訪問では、甲子園球場から持ち帰った土を峰達郎市長にプレゼント。「あこがれの選手は米大リーグの大谷翔平さん」と話す宮崎さんに、峰市長は「大学や社会人野球、プロなど可能性は無限大。期待しています」とエールを送った。

（向井大豪）