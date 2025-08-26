日韓関係を未来志向で、安定的に発展させると合意したことを評価する。今年は日韓国交正常化60年の節目だ。両首脳は協力分野を広げ、具体的な成果を上げてほしい。

韓国の李在明（イジェミョン）大統領が来日し、石破茂首相と会談した。韓国大統領が米国より先に日本を訪れたのは国交正常化後で初めてだ。

6月の就任から80日の早期訪問も異例で、対日関係重視の姿勢がうかがえる。首脳が相互に往来するシャトル外交が、李政権でも順調に始動したことを歓迎したい。

日韓が関係強化を急ぐ背景にあるのは、激変する国際情勢だ。多国間協調に後ろ向きなトランプ米政権が再スタートし、アジアの安全保障環境や自由貿易体制は大きく揺さぶられている。

石破氏と李氏はこのような共通認識に立ち、安全保障分野で戦略的な意思疎通を強化する方針を確認した。トランプ政権をアジアに関与させるには日韓の緊密な協力が欠かせない。

日韓両国には安全保障以外にも連携できる課題がいくつもある。地方創生、少子高齢化、災害などの対策でも、政府間協議の枠組みを創設することで一致した。

若者が海外で働きながら長期滞在する「ワーキングホリデー」の査証（ビザ）を、互いに2回まで取得できることも申し合わせた。

合意事項を速やかに実行するよう期待したい。

左派政権の李氏は、過去に日本を「敵性国家」と発言しており、尹錫悦（ユンソンニョル）前政権で改善した日韓関係が後戻りしないか懸念されていた。

日本訪問を前に李氏は、慰安婦問題に関する2015年の日韓合意や、尹政権が打ち出した徴用工問題の解決策を踏襲する考えを明確にした。

政権が代わっても日本に対する基本政策を維持することは、双方にとって有益だ。

それでも歴史認識や島根県・竹島の領有権問題といった対立の火種は残っている。これらを再燃させず、安定した関係を維持するには、時代の変化に即した新たな取り組みが必要だ。

日韓両国には、日本による植民地支配の反省とおわびを明記し、未来志向の関係を目指した1998年の共同宣言がある。これを昨今の国際情勢を踏まえた内容に充実させることを検討したい。

自由貿易体制を堅持するために「包括的および先進的な環太平洋連携協定（CPTPP）」への韓国加盟についても、シャトル外交で話し合ってみてはどうか。

今回の訪日で李氏は、日韓は「同じ庭を共有する隣人」と述べた。近いが故に問題はしばしば起きる。しかし、対立は互いに不幸をもたらすことを両国民は学んだ。

特に政府間の問題は、首脳が直接対話を重ねることによって解決の道が開ける。両国民が成果を実感できるシャトル外交を望む。