乾燥ムラなし、静音設計。省エネの頂点へ【シャープ】の洗濯機がAmazonに登場中‼
洗濯も乾燥も、AIが最適解を導く【シャープ】の洗濯機がAmazonに登場!
シャープの洗濯機は、乾燥・洗濯性能と省エネルギーを両立させたドラム式洗濯乾燥機だ。「2023年度省エネ大賞」にて最高位の経済産業大臣賞を受賞。省エネの鍵は、乾燥ムラを抑える「ハイブリッド乾燥NEXT」と、繊維の奥まで届く「マイクロ高圧洗浄」にある。
乾燥は温度・湿度センサーとAI制御によって、衣類の布質に応じて最適化。フード付きパーカーや厚手のズボンもムラなく乾かし、しかも39デシベルの低騒音で夜間の使用にも配慮されている。洗濯では毎秒100万個以上の微細な水滴を高圧で噴射し、衣類を傷めずにガンコな汚れを弾き飛ばす。
使いやすさにもこだわり、乾燥フィルター・乾燥ダクト・洗濯槽・ドアパッキンの「4つの自動お掃除機能」を搭載。乾燥性能を維持しながら、手間も電気代も削減できる設計だ。
液体洗剤・柔軟剤は自動投入に対応。アプリ連携で残量やお手入れ時期も通知されるため、毎日の洗濯がワンタッチで完了する。さらに、乾燥運転中にはプラズマクラスターを放出し、水洗いできない衣類も清潔に保てる。
さらに、無線LAN機能を備え、スマホアプリと連携すれば外出先から洗濯終了時間の変更も可能。使うほどにAIが学習し、洗濯スタイルに合わせて進化していく。
操作部には光るタッチナビを採用。電源ONで必要なキーが点灯し、大きな文字で見やすく、なめらかなカーブドガラスが表示部の視認性を高める。機能美と快適性を兼ね備えた一台が、洗濯の常識を塗り替える。
