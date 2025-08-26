俳優の宮粼あおいさん（39）が25日、ファストフード店の新商品発表会に登場。イベントで宮粼さんが、いま一番会いたい二人組と対面し、本人たちに直接喜びを伝えました。

宮粼さんが登場したのは、マクドナルドの『2025 年 月見ファミリー発表イベント』です。新CMにも出演する宮粼さんは“マクドナルドとの思い出”を聞かれると「5、6歳の頃にハッピーセットのCMにエキストラで出演させていただいたことがあって、そこから30年ぶりくらいにコマーシャルでまた出させていただいて。だから“30年ぶりにコマーシャルに出させていただくんだよ”っていう話を、母にしたらすごく喜んでいて。またそのご縁がつながって、今こうしてお世話になっているのでありがたいな、続けてきてよかったなと思います」と語りました。

■「すごく会いたかったです！」

またイベントでは宮粼さんが“いま一番会いたい”という、お笑いコンビ・ジョイマンの高木晋哉さん（45）と、池谷和志さん（44）が登場。宮粼さんは、以前から大ファンだったというジョイマンの二人を前に「すごく会いたかったです！」と、とびきりの笑顔を見せました。

それに対し高木さんは「昔から、実は宮粼あおいさんがジョイマンのことが好きっていうのは、うちらの中では本当に話題で。ずっと支えになっていました。サイン会0人事件の時も、営業にお客さんが0人の時も、ラジオの公開生放送でお客さん0人の時も。あおいさんが好きだっていうふうに言ってくれてると思って。それを支えに、なんとかやってきたっていう感じで。支えになってます」と自虐を交えてコメントし、会場を笑わせました。

そして、イベント後に行われた取材会で、改めて“ジョイマンの二人と会った印象”を聞かれた宮粼さんは「楽しい！ 本当にお二人がお話ししているだけで、それを見られるだけで最高ですし。自分が何のネタが好きだったかというのを、裏でちょっとお話をさせていただけたりとかもしたので、今日はにやけが止まらない一日でした」と、喜びの気持ちを明かしました。

ジョイマンを好きになったきっかけについて、宮粼さんは「（17年前くらいの）最初の頃から変わらず好きなので」とコメントすると、高木さんがすかさず「そんな人いないですよ、あんまり」とツッコミ。その後、ジョイマンの2人が、宮粼さんをテーマに新作ラップを披露し、宮粼さんを喜ばせました。