巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第８回は元中日の谷沢健一さん（７７）だ。１９７４年に巨人の１０連覇を阻んだ中日の主軸であり、持病のアキレス腱（けん）痛を克服してカムバックを果たした不屈のスラッガー。６月３日に永眠した長嶋茂雄さんとの縁や、復活の裏にあった「酒マッサージ」との出会いまで、「喜怒哀楽」を語った。（取材・構成＝太田 倫）

＊ ＊ ＊ ＊

１９７４年に巨人の１０連覇を阻止し、初めて優勝を経験した。名古屋での優勝パレードは１０月１４日。長嶋さんの引退試合となる、後楽園での中日とのダブルヘッダーと重なってしまった。

巨人戦には１軍半の選手が行って、主力組はパレードに参加した。シーズンも終わってなくて、２日後にロッテとの日本シリーズが開幕する。なんでこのタイミングなんだ？っていう思いは正直あった。長嶋さんのスピーチは、パレードからナゴヤ球場に戻ってきて、球団事務所で見た。パレードには６５万人ものファンが来てくれてありがたかった反面、「ああ、この場（引退試合）にいたかったな…」っていう感情があったね。

プロ７年目の７６年、打率３割５分５厘で初めて首位打者になった。王貞治さんと食事する機会があって、「３割を狙うには３割５分を狙わないといけない」と心構えをアドバイスされ、ついに３割の壁を破れた。ところが球団は満足しない。１７６安打中、単打が１２８本だったのもあって「貢献度が低い」と、年俸を１００万円しか上げてくれなかった。さすがに文句を言ったら、「サラリーマンの世界ではすごい額なんだ」って言い返された。「サラリーマンと一緒にするな！」って机をたたいて、部屋を出て行ったもんだよ。

引退のいきさつもね…。８６年の１０月初めに球団に呼ばれた。「来年から星野仙一君が監督をやる。君はその構想に入っていない」。一方で「年俸はこのくらいでどうだ？」と大幅減の金額提示も受けた。矛盾しているよね…。他の球団に行くことも考えたけど、結局は辞める決意をした。

１１月１日に星野さんに呼ばれた。「谷沢監督は谷沢選手を使えるか？」と聞かれたよ。君はもう使わないってことだ。引退は決めていた。それでもカチンときた。何の返答もせず、その場は別れた。近くのホテルで球団代表が待っていた。「どうするんだ？」って迫ってきたから、「辞めます」と伝えて、発表する段取りになった【注２】。非常にさみしい思いをしたね。

【注２】引退記者会見は８６年１１月７日。谷沢は「もう１年プレーするつもりでいた。新監督の気持ちを察して身を引くことにした」と無念さをにじませた。

◆谷沢 健一（やざわ・けんいち）１９４７年９月２２日、千葉・柏市生まれ。７７歳。習志野３年時の６５年、第１回ドラフト会議で阪急から４位指名を受けるが、早大進学。６９年ドラフト１位で中日入団。７０年新人王。７６、８０年首位打者。ベストナイン５度。８１年９月２０、２１日の巨人戦では４打席連続本塁打。８５年１０月２３日の広島戦（広島市民）で２０００安打、８６年オフに引退。９４、９５年には西武で打撃コーチを務めた。左投左打。