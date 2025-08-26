今日8月26日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「夏バテ解消！私の最高の調味料SP」。

オープニングでは、現在2店舗の飲食店を経営する馬場裕之（ロバート）に、馬場の店に行った郄嶋政宏からクレームが。「○○が高すぎる」という郄嶋の言葉に馬場は大慌て！しかし真相は……？

トークテーマ「絶対に譲れない私の調味料ルール」では、とんかつにかける調味料をめぐってさっそくバトル。断然ソース派のさんまに対して、馬場は塩ととんかつの相性のよさを説明。白石美帆が「柚子胡椒」と言うと、ほかのゲストたちからも共感の声が上がる。

ビキニフィットネスで世界一に輝いた安井友梨は「筋肉のために一日中味噌尽くし」と告白。高たんぱくな味噌を「スーパーフード中のスーパーフード。調味料の域を超えている」と絶賛。バービー（フォーリンラブ）はそのときの気分で味噌を使い分けているそうで、「ビジネスの話がある日は」「フレンドリーな気持ちのときは」と味噌の万能さを熱弁。さらに馬場は「味噌をペットだと思っている」といい、馬場流の味噌の使い方を明かす。

郄嶋が最近こだわっているのは九州の甘めの醤油。さんまにそのおいしさを熱弁するも、なぜか断固拒否されてしまう。ギャル曽根の、子どものためにすべての調味料を手作りしているという話には全員驚愕。激辛好きなあまり大抵の辛さに慣れてしまった鈴木亜美は最近ハマっている激辛調味料を紹介する。

元サッカー日本代表・森脇良太は、「現役時代にある塩に出合って足がつらなくなった」というこだわりの塩を紹介。森脇が紹介した塩に、村重杏奈も「きれいな人みんな買ってますよね」と興味津々。スパイス料理研究家・印度カリー子は「すべての食べ物はカレーになれる」という信念の元、最近ある果物をカレーにしたと明かしスタジオ中を驚愕させる。一方、伊集院光は「この盛り上がりの後は言いにくい」と言葉を濁らせつつ、調味料にこだわる人のある行動に対して「すごく迷惑」と本音を漏らす。

テーマ「こだわりが強すぎてドン引きされた事」では、馬場の20万円もする調理家電や、バービーが家族に迷惑をかけながら作っている料理などにスタジオ中がドン引き！そして最後にさんまが「独身男にオススメの調味料」を聞くと、郄嶋がポケットからいきなりスパイスの入った瓶を取り出す。郄嶋が食後に齧るといいというそのスパイスを恐る恐る試してみるさんま。果たしてその感想は？

＜出演者＞

司会：明石家さんま

ゲスト：伊集院光、印度カリー子、ギャル曽根、白石美帆、鈴木亜美、郄嶋政宏、馬場裕之（ロバート）、バービー（フォーリンラブ）、村重杏奈、望月理恵、森脇良太、安井友梨、リュウジ（以上五十音順・敬称略）