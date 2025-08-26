女優でモデルの嵐莉菜（２１）がアニメ映画「パリに咲くエトワール」（来年３月１３日公開、谷口悟朗監督）で声優に初挑戦することが２５日、分かった。

国内興収２０３億円超の大ヒットを記録した「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ ＲＥＤ」の谷口監督と、「崖の上のポニョ」「魔女の宅急便」などスタジオジブリ作品のキャラクターデザインを手掛けた近藤勝也氏によるオリジナル劇場アニメ。２０世紀初頭の仏パリを舞台に、日本からやって来た２人の少女を描く。

画家を夢見る主人公・フジコの声を當真あみ（１８）、武家の家系に生まれ、薙刀（なぎなた）の名手ながらバレエに心ひかれる千鶴の声を嵐が担当する。

幼い頃から声優に憧れていた嵐は「自分が挑戦できる日が来るとは思わず、本当に夢のようです。心も体も飛び上がるほどうれしかったです」と大喜び。自身もバレエ経験があり、役どころについて「共通点を感じつつ、葛藤を越え、夢へ突き進む彼女の強さにとてもひかれました。声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも、全力で演じさせていただきました」と思いを込めた。

當真とは日本テレビ系ドラマ「ちはやふる―めぐり―」（水曜・後１０時）で共演しており、再タッグになる。同作では競技かるたに青春をささげる高校生を熱演中だが、「―エトワール」では、それぞれの夢をひたむきに追いかける少女の声を演じる。

早乙女太一（３３）がロシア人の青年・ルスランの声を担当。「人を思う心や自分を信じる心、たくさんの美しさが詰まった作品」とコメントした。

◆嵐 莉菜（あらし・りな）２００４年５月３日、埼玉県生まれ。２１歳。母親が日本とドイツ、父親がイラン、イラク、ロシアのルーツを持つ。幼少期にキッズモデルとして活動。１９年に女性発掘オーディション「ミスｉＤ２０２０」でグランプリ獲得。２０年女性ファッション誌「ＶｉＶｉ」専属モデル。２２年、映画デビュー作「マイスモールランド」で報知映画賞新人賞。１６４センチ。