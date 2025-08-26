巨人のライバルだった名選手の連続インタビュー「巨人が恐れた男たち」。第８回は元中日の谷沢健一さん（７７）だ。１９７４年に巨人の１０連覇を阻んだ中日の主軸であり、持病のアキレス腱（けん）痛を克服してカムバックを果たした不屈のスラッガー。６月３日に永眠した長嶋茂雄さんとの縁や、復活の裏にあった「酒マッサージ」との出会いまで、「喜怒哀楽」を語った。（取材・構成＝太田 倫）

＊ ＊ ＊ ＊

子供のときはもちろん巨人ファンだよ。父がファンだったし、テレビでは巨人戦しかやっていない。千葉は長嶋さんの故郷でもあるしね。

長嶋さんの立大時代、僕は小学生。すごく影響を受けた。近所の連中と空き地に集まって、三角ベース。僕は左利きだったけど、それでもサードをやって、プレーをマネしたものだ。

１９６９年のドラフトで中日から１位指名を受けた。その年の１２月、新聞の対談企画で、当時、東京・世田谷区上北沢にあった長嶋さんの自宅に呼ばれた。阪神の田淵幸一さんと３人でね。まだ小さい一茂君が庭で遊んでいた。六大学の後輩、同郷の後輩ということで、「頑張っていこうぜ」って励まされた。亜希子夫人が鉄板焼きをごちそうしてくれたのも覚えている。

最後に僕は、色紙を書いてほしいと頼んだ。長嶋さんは少し考えた後、やおらペンを持って、書き出した。

「一本のバットにすべてを託し、努力に努力を重ねた谷沢君 君の背番号１４番に音のしない誰にも負けない大きな大きな拍手を送る」

一瞬で、そんな言葉が浮かんでくるのがすごい。そのメッセージは僕の生きがいになった。

プロデビューは７０年４月１２日の開幕戦、後楽園での巨人戦だった。水原茂監督が「７番・左翼」で使ってくれた。巨人の先発は高橋一三さん。２回の初打席、バッターボックスで急に膝が震え出した。三塁に長嶋さんがいて、一塁に王貞治さんがいて…舞い上がったんだね。１、２球目はストライク。どんなボールだったかいまだに思い出せない。

いったん落ち着こうとボックスを外して、手に砂をつけているときに、長嶋さんが目に入った。そしてひらめいた。「長嶋さんはデビュー戦で金田正一さんの前に４打席連続三振した【注１】。オレが１回くらい三振してもいいだろう」。そう考え直して打席に入ったら、ピタッと震えが止まった。次の球、一三さんのスクリューが甘いところに入ってきた。本能的にバットを出したら、センター前に打球が抜けていった。

あの開幕戦でのヒットがなければ、野球人生は変わっていたかもしれない。

【注１】１９５８年４月５日、巨人のルーキー・長嶋は３番・三塁で国鉄戦でプロ初出場も、金田の前に４打席連続三振。

◆谷沢 健一（やざわ・けんいち）１９４７年９月２２日、千葉・柏市生まれ。７７歳。習志野３年時の６５年、第１回ドラフト会議で阪急から４位指名を受けるが、早大進学。６９年ドラフト１位で中日入団。７０年新人王。７６、８０年首位打者。ベストナイン５度。８１年９月２０、２１日の巨人戦では４打席連続本塁打。８５年１０月２３日の広島戦（広島市民）で２０００安打、８６年オフに引退。９４、９５年には西武で打撃コーチを務めた。左投左打。