【全2回（前編／後編）の後編】

風雲急を告げる日米関係において唯一の朗報と言っていいだろう。米・鉄鋼大手「USスチール」の買収を完了した日本製鉄は、いかに超大国と渡り合ったのか。その舞台裏と今後の対中戦略を、同社の橋本英二会長がジャーナリストの櫻井よしこ氏に明かしてくれた。

＊＊＊

【写真30枚】トランプ大統領が知らない日本の「アメ車人気」 マスタング、キャデラック…オールドカーが勢ぞろい！ 色気たっぷり美女オーナーの姿も

前編【日本製鉄はいかにトランプ大統領を攻略して「USスチール」買収に成功したのか 「買収という言葉は使わない」「議論や説得は無意味」】では、日本製鉄がトランプ大統領を攻略できた理由について、橋本会長に解説してもらった。

日本製鉄の橋本会長

櫻井 アメリカでの成功を祈りつつ、日本国内の鉄鋼業はどうなるのか。日鉄が海外に活躍の場を求めてしまえば、国内の空洞化が進んでしまうのではないかと心配でもあります。

橋本 残念ながら、日本国内で製鉄所を新設して、増産するのは現実的ではありません。1965年を最後に日本では製鉄所の新設は行われておらず、今後の予定もありません。若い人たちを鍛える場が国内にはないのです。日本の鉄鋼消費は90年の9500万トンがピークで、現在は5000万トンと半減。その間、われわれは輸出を増やして、なんとか生産を維持してきた。日本で生産された鉄鋼製品の50％は輸出向けですが昔は15％ぐらい。この規模で輸出している国は、世界でも日本と韓国、中国しかありません。その中でも当社は単一企業としては世界最大の鉄鋼輸出会社です。3500万トンベースで生産していますが、これは中国の国営企業を除くと、世界の中でも一企業が一つの国で作っている最大の量です。国内における開発力や技術力を保つためには何としても生産を維持していきたい。

中国と相対するための戦略

櫻井 あくまで日本に基盤を残すというお考えは分かりました。アメリカに進出して、いずれ世界一の製鉄メーカーに返り咲こうとすれば中国と相対することになります。それについては、どのような戦略をお持ちですか。

橋本 山崎豊子さんの小説『大地の子』にも出てきますが、かつての新日鉄は、中国ナンバーワンの鉄鋼メーカーとなる企業の立ち上げから製鉄所の建設、技術移転まで協力しました。私は79年に入社しましたが、当時の新日鉄会長・稲山嘉寛さんに「なぜ中国に最新鋭の製鉄所を造るんですか。日本の製鉄所は老朽化が始まっている。将来困らないんですか」と尋ねた。

櫻井 よくぞ言ってくださいました。

橋本 当時の会長からは「中国の需要が増えるから心配しなくていい」という話がありました。確かに、中国から日本に鋼材が輸出されることは、すぐには起こらなかったという意味では正しかったかもしれません。しかし、一番大事な技術が抜けるという点で見ればどうだったか。

譲ってはならないマーケットは……

櫻井 去年、日鉄は中国の事業から手を引きましたね。

橋本 中国の鉄鋼市場は供給過多で採算が取れません。さらには、一緒に事業を行うと日鉄の中核技術を提供せざるを得ません。

櫻井 中国メーカーは日本にも攻勢をかけている。

橋本 中国からの安値輸出、これは世界中で起きています。日本の対抗策としては、自前の設備を更新して新鋭化させることで、中国が作れない製品のウエイトを増やす。この6年間、われわれは国内で2兆円ほどの大きな投資をしてきました。また中国が狙う海外の重要市場への進出を許さないこと。決して譲ってはならないマーケットはタイです。

櫻井 タイですか。

橋本 タイへの直接投資は、長年にわたり日本がダントツでしたが、去年の統計では恐ろしいことに中国と香港を合わせると日本の約4倍なのです。

櫻井 それは看過できない。

橋本 タイは日本車しか走ってないというイメージは過去のモノで、中国の電気自動車が街中でガンガン目立っている。鉄鋼分野では、すでにベトナムやインドネシア、マレーシアは中国の影響下に入っています。

常に対中国を意識

櫻井 その他の国はどうでしょうか。

橋本 タイ以外では新興国で一番伸びるインド、そしてアメリカ。この3カ国で中国のプレゼンスを許してはいけないと考えています。対中国という観点を抜きに当社の経営戦略は成り立ちません。常に頭の中は対中国を意識しています。

櫻井 鉄など国家を支える基本的産業が伸びなくなっている状況なのに、政府は無策で逆に国力をそぎ落としつつあるのでは。

橋本 産業の基盤である電力政策にしても、日本で投資するための予見可能性が高まったとは言い切れません。残念ながら、日本の政治が社会問題を解決する力はゼロに等しい状況です。

必要なのは「トップ間で交渉できる人材」

櫻井 安倍総理亡き後、日本の政治にはリーダーシップがなくなり、石破政権の下で完全に漂流しています。明治維新の頃の日本は、経済力や軍事力は劣っていましたが、全国から多様な人材が輩出した。明治の末に官営の八幡製鐵所まで生まれた。今の政界には、未来の国づくりを任せられる政治家があまりに少ない。そうした人材は政界より民間にいると思います。企業は自力で生き残る必要から、国益を守ろうという教育もできている。世界を相手にしてきた経営者に、今後の国のあり方をお尋ねしたい。

橋本 今の時代に必要なのはトップ間で交渉できる人材です。国際競争に臨む企業人は、常日頃から緊張感のある交渉などで鍛えられ、市場から評価される世界に生きています。翻って日本の政治家は、選挙の時だけ受かればよくて、要は競争になっていません。アメリカと比べても国会議員の数が多過ぎます。国会で相手をしなければいけない官僚が、本来すべき仕事に集中できず非効率です。これからの時代、民間だけが頑張ってもうまくいきません。官民連携で戦略的に動かないと難しい場面が増えるでしょう。グローバルセンスがあり、強いリーダーシップを持つ政治家が求められます。脱炭素を例にしても、欧州は自分の都合でルールを変えてくる。従来以上に政治のリーダーシップが大事ですが、足元を見たら、日本は逆の方に向かっているのではないかと心配になります。

櫻井 これまでのお話を聞き、国難の時代だからこそ、政府と民間がまとまり、国家として賢い産業政策を打ち出すべきだとの思いを新たにしました。政治がどこまで成長できるかと共に、日鉄の今後に注目しています。

前編【日本製鉄はいかにトランプ大統領を攻略して「USスチール」買収に成功したのか 「買収という言葉は使わない」「議論や説得は無意味」】では、日本製鉄がトランプ大統領を攻略できた理由について、橋本会長に解説してもらった。

橋本英二（はしもとえいじ）

日本製鉄代表取締役会長兼CEO（最高経営責任者）。1955年熊本県生まれ。一橋大学商学部卒業後、79年に新日本製鐵（当時）に入社。主に鋼材の営業畑を歩み、その後は輸出や海外事業を担当した。2019年社長に就任し、24年から現職。

櫻井よしこ（さくらいよしこ）

ジャーナリスト。ベトナム生まれ。ハワイ州立大学歴史学部卒業後、「クリスチャン・サイエンス・モニター」紙東京支局員、日本テレビ・ニュースキャスターなどを経て、2007年から国家基本問題研究所理事長。最新刊は著者の中国論の集大成『親中派80年の嘘』（産経新聞出版）。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載