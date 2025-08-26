昨年のチャンピオンズＣでＧ１級競走６勝目となる有終Ｖを飾ったレモンポップ。現在は北海道日高町の「ダーレー・ジャパン スタリオンコンプレックス」で種牡馬生活を送っている。初年度から２１４頭に種付けと引退しても人気は相変わらず。角田晨記者が“砂王”の近況や馬産地の期待、産駒の可能性を現地で取材した。

レモンポップといえば現役時から筋骨隆々の姿が評判だったが、種牡馬になり一段と厚みが増した印象だ。スタリオンマネジャーの倉貫寛之氏は「昨年１２月の入厩時は５００キロを超えるくらいでしたが、一時は６００キロを超えました。半年でこんなに増える馬はいないですよ。あげればあげるだけ食べます」と苦笑い。一方で「本当に人に従順で仕事をしっかりこなしてくれるし、言うことないです」と扱いやすい性格には賛辞を惜しまない。

種付け初年度から人気は爆発した。ダーレー・ジャパンで最高額の種付け料は５００万円ながらも、集まった繁殖牝馬は実に２１４頭。２３６頭のパレスマリスに次ぐ数字だ。ノミネーションマネジャーの加治屋正太郎氏は「近年で路線が整備されて、ダート馬の需要は関係者の中でかなり上がっています。レモンポップはさらにサンデー（サイレンス）を持っていないので、付けやすいんですよね」と分析する。

その言葉通り、ナダルは種付け料が前年の３００万円から１０００万円に大幅アップ。ルヴァンスレーヴは現３歳世代の勝ち上がり率４０％を達成した。産駒が主にダートで活躍する種牡馬の存在感は年々、増してきている。「まだ公開はできませんが、Ｇ１馬のお母さんなども集まっていますし、非常に楽しみなラインアップですよ」と加治屋氏。順調なら２８年にもデビューするレモンポップ産駒も、活躍は約束されたようなものだ。

ダーレー自体もタワーオブロンドン産駒のパンジャタワーがＮＨＫマイルＣと先週のキーンランドＣを勝ち、安田記念をパレスマリス産駒のジャンタルマンタルが制するなど、スタリオンとしての勢いは加速している。加治屋氏は「我々のラインアップもそろってきましたし、それに付随して優秀な繁殖が集まるいいサイクルができてきています。大きなチャンスがこれからあるのではないかと期待しています」と力を込めた。その“切り札”は、北の大地で巨体をゆったりと育ませている。（角田 晨）

◆レモンポップ 父レモンドロップキッド、母アンリーチャブル（父ジャイアンツコーズウェイ）。米国・Ｏテイト夫妻の生産。ダーレー・ジャパンが同国キーンランドのセールで購入。美浦・田中博厩舎所属で２０年１１月にデビューし、２３年根岸Ｓで重賞初制覇。続くフェブラリーＳでＧ１初勝利を挙げた。２３、２４年のＪＲＡ賞最優秀ダートホースに選出。通算１８戦１３勝（うちＧ１級６勝）。総獲得賞金は７億６０２０万円（地方含む）。２４年チャンピオンズＣで連覇を果たし現役を引退。種牡馬入りした。

◆ダーレー・ジャパン ドバイミレニアム、ファンタスティックライトなど数々の名馬を所有した世界最大の馬主「ゴドルフィン」の中心人物であるＵＡＥ・ドバイのモハメド殿下が統括する生産牧場集団「ダーレーグループ」の日本法人として２００２年に設立。種牡馬は北海道日高町の「ダーレー・ジャパン スタリオンコンプレックス」で現在、１２頭がけい養されている。

◆１０月３１日まで見学可能「競走馬のふるさと案内所」で確認を

○…ダーレー・ジャパン スタリオンコンプレックスは一般見学が可能。今年は８月１６日から１０月３１日までの月、金、土曜（９月６、１３日を除く）に実施している。時間は１４時３０分〜１５時３０分。馬への接触や食べ物を与えること、ＳＮＳへの写真投稿などは禁止。アクセスは新千歳空港から車で約１時間。牧場見学ガイドなど詳細は「競走馬のふるさと案内所」ｈｔｔｐｓ：／／ｕｍａ‐ｆｕｒｕｓａｔｏ．ｃｏｍ／ｓｅａｒｃｈ＿ｆａｒｍ／１３６４．ｈｔｍｌで確認を。