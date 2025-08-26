NY原油先物10月限（WTI）（終値）

1バレル＝64.80（+1.14 +1.79%）



トランプ米大統領はロシアのプーチン大統領とウクライナのゼレンスキー大統領の会談を調整し始めたと発表したものの、プーチン・ゼレンスキー会談が開催される気配はなく、ウクライナ和平を巡る不透明感が広がっている。ロシア側はこの会談の前提となる条件が整っていないとしているほか、大統領選挙を見送っているゼレンスキー氏をウクライナの指導者とは認めていない。来月から米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げを開始する見通しであることも支援要因。



時間外取引で１０月限は堅調。通常取引開始後は６５．１０ドルまで上げ幅を拡大した。ただ、上げ一服後はやや押し戻された。



