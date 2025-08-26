全国3都市を巡る「MC就任3周年！ 3都市サンキューツアー」。3週目は、MC井上咲楽の故郷、栃木県益子町から1時間スペシャルをお届け！

まずは、井上おすすめスポットを5か所ご紹介！１か所目は、『道の駅ましこ』。

益子で採れた野菜や工芸品など、益子ならではのお土産が並ぶ中でも、一番人気が益子焼の小さな窯に入った『とろたまぷりん』。年間4万個を売り上げるという逸品で、「水筒に入れて持ち歩きたい♪」と井上もご満悦だった。

２か所目は、益子町のメインストリート『城内坂通り』。500ｍに渡り、益子焼のお店がずらりと並ぶ。年に2回の陶器市には、全国から60万人が訪れ、にぎわいをみせるという。

そして、おすすめスポット3か所目は『やまに大塚本店』をご紹介！ お店には、常に100名以上の作家作品が揃う。ここで、“恒例！町中新婚さんスカウト”を開始したMCのふたり。同店専務の娘さんご夫婦が新婚さんということで、“カメラ”を通じて知り合ったというおふたりの即席新婚トーク＆撮影会（ ）も見逃せない！

おすすめスポット4か所目は、井上の元バイト先『田舎料理 陶知庵』。益子に来たら絶対に食べるべき絶品料理が『ビルマ汁』で、夏野菜を煮込んだカレー風味のスープ料理だ。この料理は、太平洋戦争に出征した益子出身の兵士が、ビルマ（現ミャンマー）で食したものを再現したと言われている。

おすすめスポットのラストは、今回新婚トークを行う『益子舘里山リゾートホテル』。

実はこちらのお宿、大将と女将さんが“伝説の新婚さん”。1992年11月の初出演から今回で番組最多となる8回目の出場に！ 前回の2022年3月には、娘夫婦と出演し、次は親子三世代での出演を狙っているのだとか。

さぁ、そんなお宿が、今回の新婚トークの舞台。益子町民100名を招いて、井上と高校の同級生夫妻が登場！

1年生の時、井上とクラスメイトだったという妻と、別のクラスだった夫。「チャラくて興味がなかった」妻に対し、「高嶺の花だと思っていた」という夫に転機が訪れたのは、高校3年生の学校祭『茂高祭』でのこと。

同じヤキソバ担当になった妻に声をかけた夫は、振り向いた妻にハートを射抜かれた！ メイクアップし、髪も巻いておしゃれをしていた妻に、恋心が爆発してしまったのだ

しかし、すぐには告白できず、その場は一緒に写真を撮ることが精一杯。撮影した写真を夜な夜な観て、「告白しよう！」と心に決めたのだった。

学校祭の準備で一緒にいることが多く、夫のことが気になり始めていた妻は、夫からの花火大会への誘いを快諾。花火大会の後、深呼吸を始めた夫に、とうとうその時がやってきた

「よかったら、俺と付き合って！」

こうして、ふたりの恋は高校3年生の夏から始まったのだった。毎日の下校中は、わざわざ遠回りし、人のいない河川敷でキス！ 学校から遠い公園でもキス！ キスを毎日20回以上は繰り返していたという。

付き合って5年。それぞれ大学に通い、いよいよ就職というとき、転機が訪れる。りんご農園を営んでいる祖父から農園を辞めることを告げられた夫は、自身が農園を継ぐことを決意。しかし、農業の不安定さや、妻が目指す管理栄養士になるという夢を諦めさせてしまうという不安から、言い出せずにいた。――そして悩むこと3か月。

意を決し「農業を継ぐから、一緒に益子町に帰らない？」とプロポーズ。

ところが、妻はあっさり「いいよ！」と快諾したのだ！

「そんなことなら、もっと早く言っておけばよかった……」と、ふたりの恋は結婚へと進んだのだった。

晴れて、2023年8月にゴールインしたふたり。

そんな同級生カップルのふたりから、井上に夫婦円満の秘訣が伝授される。

それは、「すべてをさらけ出すこと」だという。

実はVIO脱毛（デリケートゾーン脱毛）をしているという夫。施術前には剃毛する必要があるのだが、手の届かない臀部付近は、妻にやってもらうのだとか。

ふたりは四つん這いでリアルに実演し、会場を沸かせた。

そんな新婚トークが盛り上がった後は、MC藤井が念願だった、井上の実家へ。山の中に建つ木造平屋の一軒家で暮らす井上家では、「手作り」を大切にしている。ジャムやみそ、柚子胡椒など、さまざまなものを作っているという。

そのほか幼少期の話や、ホリプロタレントスカウトキャラバンの最終選考地のサイパンに、キャリーケースではなくゴミ袋で行った( ! ) など、思い出話に花が咲いた。

そして最後は、「井上咲楽デビュー10周年」を祝い、サプライズの3連発 ご両親、初代マネージャーからの愛のこもったVTRに続き、親友登場に井上は大号泣

親友からの手紙も披露され、幸せな一日を振り返った。

地元、同級生夫妻からの赤裸々アドバイスに、MC井上咲楽が泣いて笑った1時間！ そんな8月24日放送の『新婚さんいらっしゃい！』は、Tverで要チェック！