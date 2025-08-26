·âÄÆ¤µ¤ì¤ë¤â¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¹ß²¼¡¡À¸¤±ä¤Ó¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î¿ÆÂ²¡¡¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¡¦ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ø
µ¡ÂÎ¤ÏÊÆ·³¤Î¹¶·â¤ÇÀ©¸æÉÔÇ½¤Ë ¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¹ß²¼¤·¤¿ÆÃ¹¶Ââ°÷
Àï»þÃæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¹¶·â¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¹ß²¼¤¹¤ë1¿Í¤ÎÆÃ¹¶Ââ°÷¤Î»Ñ¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£23Æü¡¢Ââ°÷¤Î»Ò¶¡¤ä¿ÆÂ²¤¬±ÇÁü¤ò²òÀÏ¤·¤¿ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤ÎÃÄÂÎ¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÆÂ²8¿Í¤ÇÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤òË¬Ìä
²Æì¤ÎÅì¤Î¾å¶õ¤ÇÊÆ·³¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ëÆÃ¹¶µ¡¡£µ¡ÂÎ¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤êÄÆÍî¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢1¿Í¤ÎÂâ°÷¤¬¥Ñ¥é¥·¥åー¥È¤Ç¹ß²¼¤·³¤¤Ø¡£
¤³¤Îµ®½Å¤Ê±ÇÁü¤ÏÊÆ·³¤¬»£±Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÀïÁè»ñÎÁ¤Ê¤É¤ò¸¦µæ¤¹¤ëË¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¤¬²òÀÏ¤·2025Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÊÆ¤ÎÅë¾èµÏ¿¤Ê¤É¤Î»ñÎÁ¤«¤éÂâ°÷¤Ï±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Î±àÉôÍ¦¤µ¤ó¤À¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÆÃ¹¶½Ð·âÃæ¤Ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÊáÎº¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¸å¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÁÄÉã¤¬¤¢¤½¤³¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¿¡×
23Æü¡¢±àÉô¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¤Î»³ËÜ¾½»Ò¤µ¤ó¤È¿ÆÂ²¤¢¤ï¤»¤Æ8¿Í¤¬ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¤Ç±ÇÁü¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢±§º´»Ô¤ÎÊ¿ÏÂ»ñÎÁ´Û¤Ç¤Ï±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤ÎÎò»Ë¤ËÇ®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±üÊ¿²ÂÆà¤µ¤ó¡Ê±àÉô¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡Ë
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡¢¸«¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ±§º´¤ËÍè¤¿¡×
¤½¤Î¸å¤ÏË¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¤«¤é±àÉô¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤ä±ÇÁü¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±üÊ¿²ÂÆà¤µ¤ó¡Ê±àÉô¤µ¤ó¤ÎÂ¹¡Ë
¡ÖÁÄÉã¤¬¤¢¤½¤³¤Ç½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌ¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡£¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×
¢¡»³ËÜÎ´¥Î²ð¤µ¤ó¡Ê13ºÐ¡Ë¡Ê±àÉô¤µ¤ó¤Î¤ÒÂ¹¡Ë
¡Ö¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤¤¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦½ñÎà¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×
Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¸åÀ¤¤Ë
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹½÷¤Î»³ËÜ¤µ¤ó¤¬¼«Âð¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿Àï»þÃæ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òË¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î¤ËÄó¶¡¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡»³ËÜ¾½»Ò¤µ¤ó¡Ê±àÉô¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡Ë
¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¤³¤È¤â¡¢»ä¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ì¤ÐÃ¯¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¡¢·ë¶É½èÊ¬¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ê¤é¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹¥°ÕÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡×
¢¡Ë¤Î¹ñ±§º´»Ô½Î ¿¥ÅÄÍ´Êå¤µ¤ó
¡Ö±§º´³¤·³¹Ò¶õÂâ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯µ®½Å¡£²ÈÂ²¤Îµ²±¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢ ¤Ò¤¤¤Æ¤Ï±§º´¤Îµ²±¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¡×
Àï¸å¤«¤é80Ç¯¡£±ÇÁü¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¿¤ÎµÏ¿¤¬¤¤¤Þ¤òÀ¸¤¤ë²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤ò¸åÀ¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£