SNSの総フォロワー数が150万人超のギャル系ユーチューバーで芸能事務所社長の葉山潤奈（36）が、26日までに自身のインスタグラムを更新。結婚と第1子妊娠を報告した。

葉山は冒頭で「えっと………母になります&結婚しました笑」と報告。「何から言えばいいのか…笑」とうれしさで戸惑う様子を明かして、詳細を自身のYouTubeでまとめたことなどを紹介した。

お相手については「相手はまさかの付き人をしてくれていた“わっさん”ことワタルです！11歳離れている我々は実は何故か超なかよしです。笑 ほぼ24時間ずっと一緒にいます」などと、結婚相手を報告した。

インスタグラムの中では、お相手の男性との2ショットや、結婚届の証人の女性との2ショットを披露し、「私の人生に諦めかけていたBabyをくれた恩人です あーーーーとっても幸せです」とつづった。

また、エコー写真も同時に掲載。「このエコー写真がキッカケで崖の上のポニョに似てるのでBabyの事は「ポニョ」と呼んでいます！！笑」とうれしそうにつづり、「これからも葉山夫妻よろしくね」と投稿した。

葉山は女性専属の芸能事務所「株式会社Joint M’s」を2013年に立ち上げ、アーティストの発掘・育成・キャスティングなどを手掛けている。また、自身がネット上で誹謗（ひぼう）中傷やデマを流された体験を生かし、SNSの使い方や言葉を適切に選ぶ重要さ、炎上している人にどのような対応をすべきかなどの啓発活動にも力を入れており、女性支援を目的としたNPO法人を立ち上げ、社会貢献活動へも積極的に参加している。