高校日本代表と激突する沖縄選抜メンバー発表 甲子園V沖縄尚学の新垣有絃ら
9月に沖縄県で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパンU-18日本代表の壮行試合が9月2日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催。25日には沖縄県高校選抜のコーチングスタッフならびに出場選手が決定しました。
夏の甲子園を制した沖縄尚学から決勝で8回途中1失点の力投をみせた新垣有絃投手(2年)が選出。同校の左腕、末吉良丞投手(2年)は高校日本代表に選出されており、決勝を投げた2人の投げ合いにも期待されます。
沖縄尚学は捕手の宜野座恵夢選手(3年)ら6人選出。春の選抜にも出場したエナジックスポーツからも5人が選ばれています。
選抜チームは、沖縄尚学の比嘉公也監督が率います。
▽沖縄選抜の20人
【投手】
［11］久高颯(エナジック3年/左投左打)
［10］新垣元基(宜野座3年/右投右打)
［1］福本琉依(エナジック3年/右投左打)
［18］新垣有絃(沖縄尚学2年/右投右打)
［17］村吉球次(美来工科3年/左投右打)
［16］比嘉澄久(興南3年/左投左打)
［15］大城颯斗(宜野座3年/右投右打)
［14］鈴木蔵人(沖縄水産3年/左投左打)
【捕手】
［2］宜野座恵夢(沖縄尚学3年/右投右打)
［12］山城幹大(エナジック3年/右投右打)
【内野手】
［5］金城拓篤(糸満3年/右投左打)
［7］比嘉大登(沖縄尚学3年/右投右打)
［25］安谷屋春空(沖縄尚学3年/右投右打)
［6］眞喜志拓斗(沖縄尚学3年/右投右打)
［24］新垣瑞稀(沖縄尚学3年/右投左打)
［3］イーマン琉海(エナジック3年/右投左打)
［23］山名陽彩(興南3年/右投右打)
［8］砂川誠吾(エナジック3年/右投右打)
［4］東成(宜野座3年/左投左打)
［21］譜久里樹(沖縄工業3年/右投左打)