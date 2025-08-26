9月に沖縄県で開催される「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」に出場する、侍ジャパンU-18日本代表の壮行試合が9月2日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催。25日には沖縄県高校選抜のコーチングスタッフならびに出場選手が決定しました。

夏の甲子園を制した沖縄尚学から決勝で8回途中1失点の力投をみせた新垣有絃投手(2年)が選出。同校の左腕、末吉良丞投手(2年)は高校日本代表に選出されており、決勝を投げた2人の投げ合いにも期待されます。

沖縄尚学は捕手の宜野座恵夢選手(3年)ら6人選出。春の選抜にも出場したエナジックスポーツからも5人が選ばれています。

選抜チームは、沖縄尚学の比嘉公也監督が率います。

▽沖縄選抜の20人

【投手】

［11］久高颯(エナジック3年/左投左打)

［10］新垣元基(宜野座3年/右投右打)

［1］福本琉依(エナジック3年/右投左打)

［18］新垣有絃(沖縄尚学2年/右投右打)

［17］村吉球次(美来工科3年/左投右打)

［16］比嘉澄久(興南3年/左投左打)

［15］大城颯斗(宜野座3年/右投右打)

［14］鈴木蔵人(沖縄水産3年/左投左打)

【捕手】

［2］宜野座恵夢(沖縄尚学3年/右投右打)

［12］山城幹大(エナジック3年/右投右打)

【内野手】

［5］金城拓篤(糸満3年/右投左打)

［7］比嘉大登(沖縄尚学3年/右投右打)

［25］安谷屋春空(沖縄尚学3年/右投右打)

［6］眞喜志拓斗(沖縄尚学3年/右投右打)

［24］新垣瑞稀(沖縄尚学3年/右投左打)

［3］イーマン琉海(エナジック3年/右投左打)

［23］山名陽彩(興南3年/右投右打)

【外野手】［8］砂川誠吾(エナジック3年/右投右打)［4］東成(宜野座3年/左投左打)［21］譜久里樹(沖縄工業3年/右投左打)