【初恋DOGs 第9話】ソハ、突然韓国へ帰国 愛子は事務所追放の危機に
【モデルプレス＝2025/08/26】女優の清原果耶が主演を務めるTBS系火曜ドラマ「初恋DOGs」（毎週火曜よる10時〜）の第9話が、26日に放送される。
【写真】清原果耶＆成田凌がキス寸前
◆清原果耶主演「初恋DOGs」
本作は、愛を信じないクールな弁護士と、動物しか愛せないこじらせ獣医の“愛犬”同士が恋に落ちたことをきっかけに始まるラブストーリー。そんな2人の前に、訳アリの韓国人御曹司が現れ、三角関係に発展していく。
◆「初恋DOGs」第9話あらすじ
自分のせいで、相楽（森崎ウィン）たちによって快（成田凌）の病院が貶められていると知ったソハ（ナ・イヌ）は、愛子（清原果耶）たちに何も告げずに突然韓国へと帰国してしまう。そんなソハに納得がいかない愛子と快は、ソハと話をするためにソウルへと向かう。無事に再会を果たす3人だが、ソハは「もう終わり」と頑なで、2人のもとを去ってしまうのだった。
日本へ帰国後、ソハがいない喪失感の中、愛子は快を助けるべく、留美子（宮澤エマ）とともに、本澤（岸谷五朗）と相楽が裏で手を組んでいる証拠を探すことに。しかしその過程で留美子が仕掛けたボイスレコーダーが本澤に見つかり、愛子は事務所追放の危機にさらされてしまい…。
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】