2026年3月13日に全国公開されるオリジナル劇場アニメーション『パリに咲くエトワール』の第2弾声優キャストとして嵐莉菜と早乙女太一の出演が発表され、あわせて特報映像が公開された。

本作は、1900年代初頭、困難な時代でも諦めることなく星“エトワール”に手を伸ばそうとする日本人のふたりの少女の物語。『ちはやふるーめぐりー』（日本テレビ系）などの當真あみが、画家を夢見る少女・フジコの声を担当する。

『ONE PIECE FILM RED』『コードギアス 反逆のルルーシュ』などの谷口悟朗監督と『崖の上のポニョ』『魔女の宅急便』などでスタジオジブリ作品のキャラクターデザイン・原画を務めてきた近藤勝也が初めてタッグを組む本作。脚本は、『けいおん！』『ヴァイオレット・エヴァーガーデン』などの吉田玲子が担当する。

嵐が演じるのは、主人公・フジコとパリで出会う少女・千鶴。アニメの声優を務めるのが初めての嵐は「声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも全力で演じた」と振り返る。また、パリでフジコと同じアパルトマンに暮らすロシア人の青年・ルスラン役を早乙女が担当。早乙女は「登場人物が厳しい環境下でも、直向きに懸命にチャレンジして生きて行く姿に、薄れてしまっていた情熱や勇気を思い出した」と作品に対する想いを語った。

特報映像は、「私は画家になりたいの！」という力強いフジコの言葉からスタート。かつて横浜で踊っている千鶴を見かけたことを思い出したフジコ、そしてその千鶴は「踊っていると幸せなの」と気持ちを打ち明ける。それぞれの夢を一途に追い求める2人の一途で懸命な姿に胸を打たれる。また、本作の舞台である20世紀初頭のパリの様子が緻密に、そして繊細に描かれている。

コメント嵐莉菜（千鶴役）

アニメーション映画『パリに咲くエトワール』で園井千鶴役を演じさせていただきます。小さい頃から声優に憧れていましたが、自分が挑戦できる日が来るとは思わず、本当に夢のようです。千鶴は薙刀一家の一人娘で跡取りですが、幼い頃に出会ったバレエに惹かれていく少女。私も幼少期にバレエを習っていたので、共通点を感じつつ、葛藤を越え夢へ突き進む彼女の強さにとても惹かれました。演じることができるとわかったときは、心も体も飛び上がるほど嬉しかったです。声だけで感情を伝える難しさに苦戦しながらも全力で演じさせていただきました。年齢性別関係なく、夢を追う方も、立ち止まっている方も、きっと背中を押され、自分の人生を大切にしたくなる作品になっていると思います。

早乙女太一（ルスラン役）

この物語に登場する人物たちが厳しい環境下でも、直向きに懸命にチャレンジして生きて行く姿に、薄れてしまっていた情熱や勇気を思い出させてもらいました。人を想う心や自分を信じる心、沢山の美しさが詰まった本作品を、ぜひ劇場でご覧ください。（文＝リアルサウンド編集部）