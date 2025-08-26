通算1500安打まで残り2本としているソフトバンクの中村晃外野手（35）が25日、個人記録よりもチームの勝利のためにバットで快音を響かせたいと語った。

「（目標に設定していた）少し前ほど、そこに対する意識はないですし、あまり考えてはいないです」

通算1500安打は過去138選手が達成し、球団の現役では一昨年に柳田が成し遂げた。プロ18年目で節目が近づいているが、あくまで“通過点”としたい思いだ。「もう2本ではあるし、けがなく普通に出ることができればいけると思う。勝つために打つという感じかなと思います。しっかりコンディションを整えてチームの力になれれば」。チームは日本ハムとの激しい優勝争いの最中。スタメンでも代打でも白星に貢献する一打を目指していく構えだ。

24日までの直接対決は悔しい3連敗となった。0・5ゲーム差に迫られたが、切り替えて残り30試合に臨んでいく。きょう26日からは弘前、秋田で楽天との2連戦。29日からはZOZOマリンでのロッテ戦が控える。「相手は変わっていきますけど、目の前の試合を勝っていくことが大事」。何度もペナント争いを経験している背番号7は、チームの連覇に向けて一戦一戦を全力で戦っていく。