W杯優勝国スペインとベスト４入り２か国が同居。曲者揃いの欧州予選グループEで波乱はあるか
９月に本格的にスタートする北中米ワールドカップ欧州予選。注目国のひとつはグループEのスペインだろう。EURO2024で全勝優勝を成し遂げた実力を踏まえれば予選突破は当たり前で、ラミネ・ヤマル、ロドリ、ニコ・ウィリアムスら選手の顔ぶれを見てもこの段階で躓くとは考えにくい。
ただ、過去の欧州予選で実力国が敗退してきたのも事実。しかも今回、グループEに組み込まれたのはトルコ、ブルガリア、ジョージアと曲者揃いだ。
ジョージアにはフビチャ・クバラツヘリア（パリ・サンジェルマン）という実力派のFWに加え、EURO2024の得点王ジョージェス・ミカウターゼもいる。威力十分のカウンターは相手の脅威で、その実力は侮れない。
ブルガリアも中盤の要イリア・グルエフ（リーズ）、精神的支柱のキリル・デスポドフといった良質な人材を揃えていて、さらにトルコにはセットプレーのスペシャリストであるハカン・チャルハノール（インテル）、テクニシャンのアルダ・ギュレル（レアル・マドリー）、創造性豊かなケナン・ユルディズ（ユベントス）ら国際的なスター選手がいる。
今予選は各組の１位が本大会出場で２位はプレーオフ進出。プレーオフの仕組みが複雑なため、首位通過を果たせないと本大会への道のりは一気に厳しくなる。そうしたプレッシャーと戦いながら勝ち上がるのはそう簡単ではない。
ちなみに、グループEの対戦スケジュールは以下のとおりだ。
９月４日
ジョージア対トルコ
ブルガリア対スペイン
９月７日
ジョージア対ブルガリア
トルコ対スペイン
10月11日
ブルガリア対トルコ
スペイン対ジョージア
10月14日
トルコ対ジョージア
スペイン対ブルガリア
11月15日
ジョージア対スペイン
トルコ対ブルガリア
11月18日
ブルガリア対ジョージア
スペイン対トルコ
過去ワールドカップ優勝のスペイン、３位入賞のトルコ、ベスト４入りのブルガリアと、本大会で上位進出を果たした３か国が同居しているのは興味深い。果たして、波乱は起きるのか。
構成●サッカーダイジェストTV編集部
