¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡ÛÅ·²¦»³£³Ï¢ÇÔ¤Îà°ú¤¶âá¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¥ß¥¹¡¡ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¹ðÇò¡Öµ»½ÑÉÔÂ¡×¤È¡ÖÈ¿¾Ê¡×
¡¡¼ºÇÔ¤òÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¥Ñ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï£²£´Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£²°Ì¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î£³Ï¢Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤ËÁ´ÇÔ¤·¡¢¥²¡¼¥àº¹¤ò¡Ö£°¡¦£µ¡×¤Þ¤Ç½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡½éÀï¤ÇÎ®¤ì¤ò¼º¤¦¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡££³²óÆó»à¤Þ¤Ç´°Á´Åêµå¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤¬¡¢£¹ÈÖÂÇ¼Ô¤ò°ì¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤â¥Ù¡¼¥¹¥«¥Ð¡¼¤¬ÃÙ¤ì¤ÆÆâÌî°ÂÂÇ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é£³¼ºÅÀ¤ÇµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¼è¤ì¤ë¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿Âå½þ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜÀ²¤Ïº£µ¨ÅÓÃæ¤ËÃæ·Ñ¤®¤«¤éÀèÈ¯¤ËÇÛÃÖÅ¾´¹¤È¤Ê¤ê¡¢£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤ÎÅ·²¦»³¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¥«¡¼¥É¤ÇÀèÈ¯¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢´üÂÔ¤ÎÂç¤¤µ¤òÊª¸ì¤ëµ¯ÍÑ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¤«¤Í¤Æ¼éÈ÷¤ò²ÝÂê¤È¤¹¤ëº¸ÏÓ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Î¼éÈ÷¤Ç½õ¤±¤ëÅê¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¾¡¤Æ¤ë¡×¡ÖµÕ¤Ë¿¤Ó¤·¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ÀµÚ¤·¡¢Ãç´Ö¤«¤é¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î»Îµ¤¤Ë´Ø¤ï¤ë¥×¥ì¡¼¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¿ÈÆâ¤«¤é¤â¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ÁÒÌî¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï£²£µÆü¤Ë±óÀ¬Àè¤ÎÀÄ¿¹¡¦¹°Á°¤Ç¡Ö¼ê¤òÈ´¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂÇ¼Ô¤ÎÂ¤ÎÂ®¤µ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¡Öµ»½Ñ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö¼Â¡×¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËÍ¤â¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¸å¡¢ÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÈà¤Îº£¤ÎÎÏ¡£°ú¤¤º¤é¤º¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¸ÀÍÕ³Ý¤±¤¬¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡¢È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥ß¥¹¤Ëµ¤Íî¤Á¤·¤Æ¤â¶ÉÌÌ¤ÏÂ³¤¯¡£Æó»à°ìÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢¾¾ËÜÀ²¤¬¼«Ê¬¤Ç¿¬¿¡¤¤¤Ç¤¤ë¡Ö¶¯¤µ¡×¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢Áª¼ê¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«¿È¤ò²ù¤¤¤¿¡£
¡¡´üÂÔ¤Î£²£´ºÐ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È»×¤¦µ¤»ý¤Á¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤ò¼¡¤ÎÅÐÈÄ¤ÇÉ¬¤º¥Á¡¼¥à¤ËÊÖ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÁÒÌî¥³¡¼¥Á¡£¼éÈ÷µ»½Ñ¤Î¸þ¾å¤Ï°ìÄ«°ìÍ¼¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÏÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£