【新潟記念】コスモフリーゲン 七夕賞から連勝でサマー２０００シリーズＶだ！ 好メンバーそろうもデータ唯一の減点０
「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）
夏の新潟開催もいよいよ最終週。今年から別定戦となった新潟記念には、秋の大舞台を見据える好メンバーがそろった。Ｇ１馬ブレイディヴェーグ、青葉賞Ｖの無敗馬エネルジコなどが参戦するなかで、データ班の注目は七夕賞で重賞初Ｖを飾ったコスモフリーゲン。重賞２連勝でサマー２０００シリーズ制覇を見据える。
▼傾向（過去１０年）
サマー２０００シリーズの最終戦。
▼人気
１番人気〈１・２・１・６〉
２番人気〈４・０・１・５〉
３番人気〈０・３・１・６〉
４番人気〈０・０・０・１０〉
５番人気〈０・０・１・９〉
３連単１０万超えが６回と波乱含みの一戦だ。
▼所属
美 浦〈５・６・３・６４〉
栗 東〈５・４・７・６８〉
▼馬齢
３歳馬〈２・０・１・６〉
４歳馬〈３・３・３・２４〉
５歳馬〈２・４・３・４１〉
６歳馬〈２・１・１・２８〉
７歳以上〈１・２・２・３３〉
各世代から勝ち馬が出ているが、３歳馬は勝率２２・２％と出走してきたら要警戒。
▼ステップ
小倉記念〈２・０・２・１４〉
ダービー〈２・０・０・３〉
七夕賞〈１・２・１・１５〉
函館記念〈１・２・０・１１〉
天皇賞（春）〈１・１・０・３〉
福島牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉
安田記念〈１・０・０・１〉
ＯＰ競走〈０・１・２・１３〉
準ＯＰ〈１・１・１・２１〉
勝ち馬６頭が芝２０００メートルの重賞か、ダービーから参戦。
▼前走内容
勝ち馬７頭がＶか、負けても０秒９差以内だった。また、同８頭が７番人気以内。
▼重賞実績
勝ち馬９頭に連対実績があった。
▼馬格
勝ち馬９頭が前走時に４８２キロ以上だったように大型馬の活躍が目立つ。
▼決め手
逃 げ〈０・１・０・９〉
先 行〈３・２・２・２８〉
差 し〈４・２・３・６４〉
追 込〈３・５・５・３１〉
勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以内で通過していた。
▼注目馬 コスモフリーゲンが唯一の減点ゼロ。七夕賞に続く重賞制覇でサマー２０００シリーズ王者を狙う。（記録室）