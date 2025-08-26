「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

夏の新潟開催もいよいよ最終週。今年から別定戦となった新潟記念には、秋の大舞台を見据える好メンバーがそろった。Ｇ１馬ブレイディヴェーグ、青葉賞Ｖの無敗馬エネルジコなどが参戦するなかで、データ班の注目は七夕賞で重賞初Ｖを飾ったコスモフリーゲン。重賞２連勝でサマー２０００シリーズ制覇を見据える。

▼傾向（過去１０年）

サマー２０００シリーズの最終戦。

▼人気

１番人気〈１・２・１・６〉

２番人気〈４・０・１・５〉

３番人気〈０・３・１・６〉

４番人気〈０・０・０・１０〉

５番人気〈０・０・１・９〉

３連単１０万超えが６回と波乱含みの一戦だ。

▼所属

美 浦〈５・６・３・６４〉

栗 東〈５・４・７・６８〉

▼馬齢

３歳馬〈２・０・１・６〉

４歳馬〈３・３・３・２４〉

５歳馬〈２・４・３・４１〉

６歳馬〈２・１・１・２８〉

７歳以上〈１・２・２・３３〉

各世代から勝ち馬が出ているが、３歳馬は勝率２２・２％と出走してきたら要警戒。

▼ステップ

小倉記念〈２・０・２・１４〉

ダービー〈２・０・０・３〉

七夕賞〈１・２・１・１５〉

函館記念〈１・２・０・１１〉

天皇賞（春）〈１・１・０・３〉

福島牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉

安田記念〈１・０・０・１〉

ＯＰ競走〈０・１・２・１３〉

準ＯＰ〈１・１・１・２１〉

勝ち馬６頭が芝２０００メートルの重賞か、ダービーから参戦。

▼前走内容

勝ち馬７頭がＶか、負けても０秒９差以内だった。また、同８頭が７番人気以内。

▼重賞実績

勝ち馬９頭に連対実績があった。

▼馬格

勝ち馬９頭が前走時に４８２キロ以上だったように大型馬の活躍が目立つ。

▼決め手

逃 げ〈０・１・０・９〉

先 行〈３・２・２・２８〉

差 し〈４・２・３・６４〉

追 込〈３・５・５・３１〉

勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以内で通過していた。

▼注目馬 コスモフリーゲンが唯一の減点ゼロ。七夕賞に続く重賞制覇でサマー２０００シリーズ王者を狙う。（記録室）