　七夕賞に続く重賞タイトルを狙うコスモフリーゲン

　「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

　夏の新潟開催もいよいよ最終週。今年から別定戦となった新潟記念には、秋の大舞台を見据える好メンバーがそろった。Ｇ１馬ブレイディヴェーグ、青葉賞Ｖの無敗馬エネルジコなどが参戦するなかで、データ班の注目は七夕賞で重賞初Ｖを飾ったコスモフリーゲン。重賞２連勝でサマー２０００シリーズ制覇を見据える。

　▼傾向（過去１０年）

　サマー２０００シリーズの最終戦。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈１・２・１・６〉

　２番人気〈４・０・１・５〉

　３番人気〈０・３・１・６〉

　４番人気〈０・０・０・１０〉

　５番人気〈０・０・１・９〉

　３連単１０万超えが６回と波乱含みの一戦だ。

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈５・６・３・６４〉

　　栗　東〈５・４・７・６８〉

　▼馬齢　　　　　　　

　　３歳馬〈２・０・１・６〉

　　４歳馬〈３・３・３・２４〉

　　５歳馬〈２・４・３・４１〉

　　６歳馬〈２・１・１・２８〉

　７歳以上〈１・２・２・３３〉

　各世代から勝ち馬が出ているが、３歳馬は勝率２２・２％と出走してきたら要警戒。

　▼ステップ　　　　　

　小倉記念〈２・０・２・１４〉

　ダービー〈２・０・０・３〉

　　七夕賞〈１・２・１・１５〉

　函館記念〈１・２・０・１１〉

　天皇賞（春）〈１・１・０・３〉

福島牝馬Ｓ〈１・０・０・０〉

　安田記念〈１・０・０・１〉

　ＯＰ競走〈０・１・２・１３〉

　　準ＯＰ〈１・１・１・２１〉

　勝ち馬６頭が芝２０００メートルの重賞か、ダービーから参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬７頭がＶか、負けても０秒９差以内だった。また、同８頭が７番人気以内。

　▼重賞実績　　　　　

　勝ち馬９頭に連対実績があった。

　▼馬格　　　　　　　

　勝ち馬９頭が前走時に４８２キロ以上だったように大型馬の活躍が目立つ。

　▼決め手　　　　　　

　　逃　げ〈０・１・０・９〉

　　先　行〈３・２・２・２８〉

　　差　し〈４・２・３・６４〉

　　追　込〈３・５・５・３１〉

　勝ち馬７頭が前走の４角を７番手以内で通過していた。

　▼注目馬　コスモフリーゲンが唯一の減点ゼロ。七夕賞に続く重賞制覇でサマー２０００シリーズ王者を狙う。（記録室）