「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）

開業年の２３年に１２勝、２年目の昨年が１５勝、そして今年は早くも２１勝を挙げ、確実にステップアップする西園翔厩舎。６度目の重賞挑戦にジュジュドールを送り出す。

小倉芝千二での新馬戦が逃げ切り勝ち。少し促した程度でハナに立ち、２着馬に２馬身半差をつけて楽々と押し切った。勝ち時計こそ１分１１秒２と平凡だが、西園翔師は「時計は速くないけど、最初から最後まで余裕だった。少しも本気で走っていない。力を出し切った感じではない」と勝ちっぷりを評価する。

ファーストインプレッションで重賞を意識したという。「１歳の時からいい馬でした」と目尻を下げるトレーナー。新馬戦を勝利で飾り、続く舞台には距離が１Ｆ延びる中京２歳Ｓを選択した。「千四までは持つと思う。お母さんは千二だけど、父がレイデオロ。その走りからも距離には融通がありそう」。管理するウイントワイライトが同じレイデオロ産駒で、デビューからダート千四、芝千四と連勝。その経験則からも１Ｆ延長をこなせると期待する。

１週前追い切りでは栗東坂路で４Ｆ５０秒５と自己最速を２秒も短縮する好時計をマークした。「新馬戦がある程度仕上がりも良かったので、そう大きくは変わってはいないけど、順調なのがいい」と指揮官。厩舎初の重賞タイトルをつかみ取る。