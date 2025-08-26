26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比240円安の4万2530円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2807.82円に対しては277.82円安。出来高は4989枚だった。



TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比13ポイント安、TOPIX現物終値比15.49ポイント安だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 42530 -240 4989

日経225mini 42515 -255 103691

TOPIX先物 3090 -13 9769

JPX日経400先物 27750 -95 508

グロース指数先物 784 -5 433

東証REIT指数先物 売買不成立



