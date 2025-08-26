　26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比240円安の4万2530円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万2807.82円に対しては277.82円安。出来高は4989枚だった。

　TOPIX先物期近は3090ポイントと前日比13ポイント安、TOPIX現物終値比15.49ポイント安だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42530　　　　　-240　　　　4989
日経225mini 　　　　　　 42515　　　　　-255　　　103691
TOPIX先物 　　　　　　　　3090　　　　　 -13　　　　9769
JPX日経400先物　　　　　 27750　　　　　 -95　　　　 508
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　-5　　　　 433
東証REIT指数先物　　売買不成立

