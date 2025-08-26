「新潟記念・Ｇ３」（３１日、新潟）

Ｇ１馬のプライドにかけても負けられない一戦だ。２３年エリザベス女王杯覇者のブレイディヴェーグが秋へ向けて始動する。

今年は海外遠征を含め３戦０勝。慣れない１６００〜１８００メートル戦に矛先を向けていたこともあるが、昨秋の府中牝馬Ｓを勝ってから勝利がないのは陣営にとって悩ましい。それでも前走の安田記念は０秒３差の４着と、牡馬を相手に回しても戦えることを証明した。

宮田師は「最近はマイルのレースが多かったので、今回は２０００メートルへの距離延長が鍵になると思っています。うまく我慢してためが利いていましたね」と１週前の時点では及第点をつけた。

当初はジャックルマロワ賞に出走する遠征プランもあったが、走り慣れた中距離で再スタートを切ることになった。新潟記念は今年から別定戦となり、５６キロで出走できることは大きな利点。長くいい脚を使えることもコース形態とかみ合う。

暑さへの対応も重要な項目だ。指揮官は「暑い時季には硬さが出やすい。しっかりとケアしながらの調整ですが、レースへ向けて状態を上げていきたい」と慎重さを見せつつも、上積みを図る。見据える先は秋の大舞台とあって、是が非でも結果が欲しいところ。猛暑を吹き飛ばすような抜群の切れ味で、改めて存在感を示す。

〈１週前診断〉津村を背に美浦Ｗで６Ｆ８３秒２−１１秒０（馬なり）。キビキビとした身のこなしはスピード感にあふれ、直線は余力を持ってスパッと切れた。単走でこの数字は優秀で、馬体もはち切れんばかり。心身ともにパワーアップしている。