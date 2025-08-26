「お前が悪い」事前に注意したのに…部下が起こした事故で、始末書を書かされた男性の決意

「部下のミスは上司の責任」と言われることもあるが、あまりにも理不尽な形で責任を押し付けられたら不快だ。投稿を寄せた40代の男性（技能工・設備・交通・運輸／年収550万円）は、「カーディーラーで検査員」をしていたときのことを振り返った。（文：長田コウ）

ある時、部下のミスがきっかけで事故が起きてしまったそう。

「車検で入ってきた軽トラのリフトのかけ方が悪く、リフトアップした後車両が転落」

始末書まで書かされた……

男性は作業前に、部下に「バランス気をつけろよ」と注意喚起をしていたそうだが、その甲斐なく、事故は発生してしまった。すると、工場長からは理不尽な扱いを受けることになったという。

「工場長が、お前が悪いと責任擦り付けられて始末書書かせられた」

事前に注意していたのにもかかわらず、全ての責任を押し付けられるとはショックだ。本来であれば、作業手順の再確認や安全管理体制の見直しなど、組織として原因究明と再発防止に取り組むべき事案だろう。

組織全体の問題を個人の責任として処理するような上司の下では、安心して働けないと感じるのも無理はない。その時の決意をこう書いている。

「（この時）この会社辞めようと決心しました」

※キャリコネニュースでは「『この会社ダメだな』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/QHFJS7UY