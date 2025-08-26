「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」ダース・ベイダーからグローグーまで限定デザイン45種、9月1日から期間限定発売
人気映画シリーズ「スター・ウォーズ」とコラボレーションしたコカ・コーラの限定デザイン製品「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」が、9月1日より期間限定発売。全18キャラクター・45種類の書き下ろしデザインが登場する。
【動画】9月1日から配信される「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」CM
コカ・コーラとウォルト・ディズニー・カンパニーは、1955年の米国ディズニーランドの開園以来、70年にわたり協力関係を築いてきた。そのパートナーシップの一環となる今回の企画は、1977年の映画全米公開以来、「スター・ウォーズ」が進化を重ねながらファンに新たな物語や体験を届けてきたように、人と人とのつながりや絆を共に祝う大切さをテーマとしている。
パッケージには、ダース・ベイダーやヨーダ、ルーク・スカイウォーカーらをはじめ、2026年5月に公開予定の新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』からマンダロリアンとグローグーも登場。自動販売機専用デザインとしてダース・モールやパルパティーン皇帝も用意されている。
また、購入者向けにオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。対象製品のパッケージにある二次元コードから応募でき、ポイントに応じてオリジナルジャケットやスウェット、Tシャツなどが当たるほか、4本同時購入でオリジナルタンブラーがもらえるキャンペーンも行う。応募期間は9月1日から10月26日まで。
さらに、公式アプリ「Coke ON」でも特典を用意。Coke ON対応自販機で「コカ・コーラ」製品を購入すると、通常のスタンプに加え、「スター・ウォーズ」デザインの限定スタンプ（全7種＋シークレット1種）がランダムで付与される。
■パッケージに登場する「スター･ウォーズ」の18キャラクター
オビ＝ワン・ケノービ、パドメ・アミダラ、カイロ・レン、アソーカ・タノ、ダース・モール※2、マンダロリアン、パルパティーン皇帝※2、ダース・ベイダー、ヨーダ、 レイア・オーガナ、 アナキン・スカイウォーカー、ルーク・スカイウォーカー、チューバッカ、ハン・ソロ、BB-8、C-3PO、R2-D2、グローグー
■「スター・ウォーズ」限定デザイン製品が浮く！特設売場を設置
全国7ヶ所に「スター・ウォーズ」限定デザイン製品が集まる特設売場を設置。限定デザイン缶が浮遊する様子が楽しめる。
MEGAドン・キホーテ 三郷店（埼玉県）：9月1日〜9月30日予定
イズミ ゆめタウン広島店（広島県）：9月1日〜9月28日予定
トライアル 荒尾店（熊本県）：9月1日〜10月13日予定
大阪屋ショップ 射水店（富山県）：9月1日〜9月19日予定
サンエー 浦添西海岸パルコシティ（沖縄県）：9月8日〜9月21日予定ほか
【動画】9月1日から配信される「コカ・コーラ×スター・ウォーズ」CM
コカ・コーラとウォルト・ディズニー・カンパニーは、1955年の米国ディズニーランドの開園以来、70年にわたり協力関係を築いてきた。そのパートナーシップの一環となる今回の企画は、1977年の映画全米公開以来、「スター・ウォーズ」が進化を重ねながらファンに新たな物語や体験を届けてきたように、人と人とのつながりや絆を共に祝う大切さをテーマとしている。
また、購入者向けにオリジナルグッズが当たるキャンペーンを実施。対象製品のパッケージにある二次元コードから応募でき、ポイントに応じてオリジナルジャケットやスウェット、Tシャツなどが当たるほか、4本同時購入でオリジナルタンブラーがもらえるキャンペーンも行う。応募期間は9月1日から10月26日まで。
さらに、公式アプリ「Coke ON」でも特典を用意。Coke ON対応自販機で「コカ・コーラ」製品を購入すると、通常のスタンプに加え、「スター・ウォーズ」デザインの限定スタンプ（全7種＋シークレット1種）がランダムで付与される。
■パッケージに登場する「スター･ウォーズ」の18キャラクター
オビ＝ワン・ケノービ、パドメ・アミダラ、カイロ・レン、アソーカ・タノ、ダース・モール※2、マンダロリアン、パルパティーン皇帝※2、ダース・ベイダー、ヨーダ、 レイア・オーガナ、 アナキン・スカイウォーカー、ルーク・スカイウォーカー、チューバッカ、ハン・ソロ、BB-8、C-3PO、R2-D2、グローグー
■「スター・ウォーズ」限定デザイン製品が浮く！特設売場を設置
全国7ヶ所に「スター・ウォーズ」限定デザイン製品が集まる特設売場を設置。限定デザイン缶が浮遊する様子が楽しめる。
MEGAドン・キホーテ 三郷店（埼玉県）：9月1日〜9月30日予定
イズミ ゆめタウン広島店（広島県）：9月1日〜9月28日予定
トライアル 荒尾店（熊本県）：9月1日〜10月13日予定
大阪屋ショップ 射水店（富山県）：9月1日〜9月19日予定
サンエー 浦添西海岸パルコシティ（沖縄県）：9月8日〜9月21日予定ほか