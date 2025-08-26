

庶民の節約応援団であるドラッグストア。本記事では「JAPANドラッグストアショー」の様子をご紹介する（写真：イデア / PIXTA）

今や10兆円を超す売り上げ規模を誇るドラッグストア業界。その扱い品目は多岐にわたる。調剤やヘルスケア用品、コスメを始めとするビューティケア用品、洗剤やティッシュペーパー等のホームケア用品、そして食品やコメ、アルコール等のフーズなど、どれもが必需品ばかりだ。物価高の影響もあり、ドラッグストアは庶民の節約応援団だ。

そんなドラッグストア業界の展示会である「JAPANドラッグストアショー」が8月8日（金）〜10日（日）の3日間、東京ビッグサイトで行われた。今年で25回目、ビジネス目的でない人でも楽しめる恒例のイベントだ。

高齢化が進む中でヘルスケアはますます重要になり、私たちも最新知識を学ぶ必要がある。取材目的で毎年訪れているのだが、スケジュールの都合で一般公開日である10日（日）に出かけることにした。

あいにくの大雨…だが、筆者の予想は裏切られる

夏休みの3連休の中日、そしてあいにくの大雨だ。そもそもビッグサイトは用事のついでに立ち寄るような立地ではない。きっと人出も少ないだろうとの予想はいきなり裏切られた。

会場は大混雑、小さな子を連れたファミリー層もいれば、大きなバッグを抱えた女性の集団もいる。そう、「ドラッグストアショー」といえば、商品サンプルがザクザクもらえる“無料パラダイス” として有名なイベントでもあるのだ。

サンプル配布だけでなく、すべてが無料で体験できる。ドラッグストアらしい健康相談やストレスチェックだけでなく、レトロ映画館やお化け屋敷などのアトラクションも楽しめる。アイスクリームやアルコール類の試食・試飲もある。子どもが喜ぶ「お仕事体験コーナー」や仮面ライダーのステージショーも、すべて無料。これで人が集まらないわけはない。



「JAPANドラッグストアショー」の様子（筆者撮影）

サンプルをもらうには体力と気力、そして根性がいる

話を戻すと、ドラッグストアショーが注目され始めたのは「商品サンプルがどっさりゲットできる」という理由からだ。

ネット上には、開場10時のところ朝7時から入場待ちの列ができていたとの投稿もある。サンプルをもらうにもブースごとに列に並んだり、整理券をもらったりとかなり大変だ。そのうえ、並べばサンプルがもらえるブースばかりではなく、商品にまつわるクイズに答えたり、ミニセミナーに参加したり、LINEの友達追加が必要だったりと、ゲットするまで時間も手間もかかる。

しかも会場がとんでもなく広い。それでも、大盛況なのだ。筆者は報道枠で入場しているのでサンプル配布列には並ばないが、どこに行っても人でぎっしり。大きなバッグに戦利品のサンプルをパンパンに詰め込んだ人が会場を闊歩する。その数の分だけ、あの列に並んだということか。



「JAPANドラッグストアショー」の様子（筆者撮影）

事務局の発表によると、ドラッグストアショー3日間の入場者数は、昨年を上回る9万9510人と10万人に届きそうなほど。

8日はビジネス商談客のみ、9日はビジネス客と一般客の両方、10日は一般客のみなので、10万人から8日の入場者と9日の半数を差し引いた、のべ5万人ほどを仮に一般客と想定しよう。高校野球に沸いた阪神甲子園球場が4.7万人収容というから、甲子園からあふれる数のお客様が、無料エンタメに集まってきたということになる（むろん、ビジネス客でもサンプルは受け取れる）。

繰り返すが、本来はドラッグストア業界の展示会だ。夏休みど真ん中の3連休、アクセスが便利とはいえない立地、加えて不安定な天候。それなのに一般の5万人が群がってくる“無料”の磁力は強烈というほかない。

人が“無料”をこれほど愛するのはなぜか

人が無料を好む理由は、「決して損をしないから」だといわれる。人間は損を嫌う。特定のモノやサービスの対価としてお金を支払う場合、一番嫌うのが「実際に手にしてみると、期待した以下だった」ときだ。これだけのお金を払ったのに……とがっかりしたり、悔しがったり。商品レビューや店の口コミ評価が重視されるのも、「損をしたくない」心理によるものだ。

その点、“無料”なら「損をするのではないか」との心配はいらない。1円も払っていないのだから。「損失回避性」という心理をうまく突いているのが、無料という手法だ。

加えて、損を回避するだけでなく、対価を払っていないのにモノが得られたという快感、いわば「お得・ドーパミン」を味わうことができる。

ドラッグストアショーで配布されるのは生活に無縁なものではなく、コスメやサプリ、日用品や洗剤などの「使える」ものばかり。まさに戦利品だ。この物価高の時代、お金を使わずに生活必需品がゲットできたのだから、これほどうれしいことはない。タダでもらったモノが多ければ多いほど、お得快感も増幅していく。5万人超えの人間が集まる理由には、この快感があるのではないか。

内閣府が7月に発表した2025年度の経済財政報告（経済財政白書）に、ちょっぴり気がかりな記述がある。独自に行った調査で、もし所得が増えたとして、どんな消費を増やしたいかと尋ねたところ、「特に増やすものはない」と回答した割合が26％あったという。可処分所得が増えたとしても、別に欲しいものや使いたいものがないと考えている人が3割近くいるのだ。

モノ消費よりコト消費などといわれて久しいが、周囲にモノがあふれ、欲しいものがあってもネットやフリマアプリ経由で安く買えるご時世だ。政府が躍起になっても、消費喚起が難しいマインドに私たちは陥っている。

ところが、“無料”でモノがもらえると聞けば、どっと数万人が集まるのだ。それも、何がもらえるかはその場に行かなければわからない。受け取ってみて、期待とは違ったと感じるモノもあるだろう。それでも満足だ。「何がもらえたか」よりも、「タダで手に入れた」ことの快感を味わいに人々は集まってくるのだから。

無料は本当に対価を払っていないのか？

この世にはさまざまな“無料ビジネス”がある。例えばコンビニに行くと「おにぎりを買ったらドリンク1つ無料」というキャンペーン。あるいは、一定量たまると無料で飛行機を利用できるマイレージのシステム。デジタル界隈に多いのは、最初は無料でサービスを体験してもらい、その後有料プランに導く「フリーミアム」という手法だ。

ビジネスでいえばZoomやChatGPTなどのサービスがそれにあたる。ひと月無料でお試し利用してもらい、そのまま有料プランに移行するYouTubeプレミアムなどの無料トライアル手法もおなじみだ。これらは少し考えると、「無料には条件がある」「無料の先には、何らかの支払いが待っている」とわかる。

では、その場限りのサンプル配布ならどうか。私たちは、それ以上お金を払う必要はないのか。配布する側としては、まず消費者と接点を作り、試供品を試してもらい、次回の消費につなげるというのが大きな目的だ。

そのためにも、ドラッグストアショーのブースではサンプルを渡す前に効果効能にまつわるミニクイズや寸劇的なセミナーを組み合わせて商品理解を深めようとしている。商品の価値を伝えることで、実際の売り場で手に取ってもらいたいからだ。また、「こんな商品のサンプルがもらえた！」とSNSでの拡散も期待できる。

個人情報と引き替えにした“無料”かも？



「JAPANドラッグストアショー」の様子（筆者撮影）

ただ、最近増えてきたのが、サンプルを受け取るためにアプリの登録やLINEの友達追加が条件になっているパターンだ。自分の個人情報と引き換えにしていると見えなくもない。

できれば企業としてはその場限りに終わらない、末永いお付き合いにつなげたいもの。アプリを通じて消費者の購買データを蓄積できれば、その人の属性に応じたクーポンやセール情報をちょくちょく届けることができる。今後はこのパターンが増えていくのではないか。企業が最も知りたいものは、消費者自身なのだから。

ともあれ、あまりの熱気に押されて、本来の取材よりも無料パワーに圧倒された1日となった。あの熱狂を味わいたい人は、来年のドラッグストアショーをのぞいてみるとよい。強い気持ちと大きめのバッグ、それから歩きやすい靴を忘れずに。

