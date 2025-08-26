Éñ¤Î³¤¤ò´Ù¤ì¤¿ÃË¤ÎÏÃ´ÝÆÝ¤ß¤·¤¿Ž¢¥×¥íŽ£¤Î¸À¤¤Ìõ
Â¿³Û¤ÎÂ»¼º¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌîÂ¼¾Ú·ô¤ÈÆîÀÄ»³FAS¤òÁÊ¤¨¤¿Éñ¤Î³¤½¨Ê¿»á ¡Ê¼Ì¿¿¡¿Èø·ÁÊ¸ÈË¡Ë
¸µÎÏ»Î¤ÇNHKÂçÁêËÐ²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÉñ¤Î³¤½¨Ê¿»á¡Ê°Ê²¼¡¢Éñ¤Î³¤»á¡Ë¤¬¾Ú·ô¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÌîÂ¼¾Ú·ô¤È¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤ÎÆîÀÄ»³FAS¤ËÂÐ¤·¡¢·×6453Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡Ö¸µ¾®·ë¡ØÉñ¤Î³¤¡Ù¤¬ÌîÂ¼¾Ú·ô¤é¤ËÂ»³²Çå½þÁÊ¾Ù¡×¤ÇÊó¤¸¤¿¡£»ö¶È¥ê¥¹¥¯¤ò½½Ê¬¤ËÀâÌÀ¤»¤º¡¢¸å¤ËÂáÊá¡¦µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë»ö¶È²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤òÉñ¤Î³¤»á¤Ë¾Ò²ð¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂ¿³Û¤ÎÂ»³²¤òÈï¤é¤»¤¿¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¡£
¡¡
¡¡ÌîÂ¼¾Ú·ô¤äÆîÀÄ»³FAS¤¬Éñ¤Î³¤»á¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¿ÍÊª¤Ï¡¢¡ÈÀáÀÇ¡É¤ò¤¦¤¿¤¤¤Ê¤¬¤éÌó300¼Ò¤Î´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤«¤é·×Ìó150²¯±ß¤â¤Î¥«¥Í¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¿ÍÊª¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¡ÈÀáÀÇ¡É¥¹¥¡¼¥à¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢ÅÄÃæ¼þµª»á¤Ë¤è¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¡ÈÀáÀÇ¡É¤Î¥ï¥Ê¡¡Éñ¤Î³¤¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¤â¤Î¡×¤ÎºÇ½ª²ó¤Ï¡¢Éñ¤Î³¤»á¤Ë¼óÆ£Èï¹ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼ÒÂåÉ½¤¬ºÛÈ½¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡¢¶Ã¤¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Åê»ñº¾µ½¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ó¥¸¥¹¥¡¼¥à¤ÈÀáÀÇ¡Ê¼ÂÂÖ¤ÏÃ¦ÀÇ¡Ë¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¡¢Á´¹ñ¤Î´ë¶ÈÌó300¼Ò¤«¤éÌó150²¯±ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖBUONO¡×¡ÊÇË»º¼êÂ³¤Ãæ¡¢°Ê²¼¥Ü¡¼¥Î¡ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Î¼óÆ£¹°Èï¹ð¡Ê45¡Ë¡£Æ±Èï¹ð¤Ï2019Ç¯°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ËÍí¤ß¡¢¼«¿È¤¬¼Â¼Á·Ð±Ä¤¹¤ë±Ä¶ÈÂå¹Ô²ñ¼Ò¡ÖNEXT INNOVATION INC¡×¡Ê¸½¡¦RiseAll¡¢ÇË»º¼êÂ³¤Ãæ¡¢°Ê²¼¥Í¥¯¥¹¥È¼Ò¡Ë¤Ë»ö¼Â¾åÂß¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿»ñ¶â¤ò¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤Ë²¾Áõ¤µ¤»¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢Ç¼ÀÇ³Û¤òÍÞ¤¨¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤é¤ËË¡¿ÍÀÇ¤Ê¤É¤ÎÇ¼ÉÕ¤òÌÈ¤ì¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¼óÆ£Èï¹ð¤ÏÃøÌ¾¤ÊÀÇÍý»Î¤ä¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ê¤É¤Ë¤³¤Î¡ÈÀáÀÇ¡É¥¹¥¡¼¥à¤ò»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë¶¨ÎÏ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£»ñ¶â¤òÄó¶¡¤·¤¿´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¡Öµ»¤Î¥Ç¥Ñ¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤ÏNHK¤ÎÂçÁêËÐ²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¸µ¾®·ë¤ÎÉñ¤Î³¤½¨Ê¿»á¡Ê57¡Ë¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÉñ¤Î³¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤ÎÌ¾¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
ºÇ½ª²ó¤Îº£²ó¤Ï¡¢Éñ¤Î³¤»á¤Ë¼óÆ£Èï¹ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡ÖÆîÀÄ»³FAS¡×¡Ê¸½¡¦ÆîÀÄ»³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¡¢ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤¬¡¢Æ±Èï¹ð¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÃ¦ÀÇ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÉÔÆ°»º²ñ¼ÒS¼Ò¤Î¸øÈ½¡Ê2024Ç¯12·î19Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¡Ë¤Ç¾Ú¸À¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ê¤É¤òµ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¡£
ÀáÀÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È
ÆîÀÄ»³¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥ê¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ç¡¢ÆîÀÄ»³ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¸øÇ§²ñ·×»Î·óÀÇÍý»Î¤ÎÀçÀÐ¼Â»á¡Ê51¡Ë¤Ï¡¢ÌÀ¼£Âç¾¦³ØÉôÂ´¶È¸å¤Î2002Ç¯¤ËÆþ½ê¤·¤¿´ÆººË¡¿Í¥È¡¼¥Þ¥Ä¤ÇÌó9Ç¯´Ö¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î´Æºº¡¢IPO¡Ê¿·µ¬³ô¼°¾å¾ì¡Ë»Ù±ç¡¢IFRS¡Ê¹ñºÝ²ñ·×´ð½à¡ËÇ¤°ÕÅ¬ÍÑ²ñ¼Ò¤Î´Æºº¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸åÆ±ÀÇÍý»ÎË¡¿Í¤òÀßÎ©¤·¤ÆÂåÉ½¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤·¤ÆÂç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë²ñ·×¡¦ÀÇÌ³ÀìÌç¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£»Û³¦¤Ç¤Ï¡ÖÀáÀÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤È¤·¤ÆÌ¾¹â¤¤Â¸ºß¤À¡£
Éñ¤Î³¤»á¤¬ÌîÂ¼¾Ú·ô¤ÈÆîÀÄ»³FAS¤òÁê¼ê¼è¤Ã¤Æµ¯¤³¤·¤¿Â»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤Ç¡¢ÆîÀÄ»³FAS¤¬Äó½Ð¤·¤¿ºÛÈ½»ñÎÁ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀçÀÐ»á¤Ï2020Ç¯7·î10Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Ü¡¼¥Î¤ÎËÜ¼Ò¤Ç¡¢¼è°úÀè¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ÎSÂåÉ½¡Ê36¡Ë¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¼óÆ£Èï¹ð¤È½é¤á¤ÆÌÌÃÌ¡£ÆîÀÄ»³FAS¼Ò°÷¤Ç¡¢2022Ç¯3·î¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶¤ÎÆ±¾Ú·ôËÜÅ¹±Ä¶È°ìÉô¡Ê¸½¡¦ËÜÅ¹±Ä¶ÈÉô¡Ë¤ÇÆ±Èï¹ð¤òÉñ¤Î³¤»á¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëF¸øÇ§²ñ·×»Î¤¬ÇæÀÊ¤·¤¿¡£
¼óÆ£Èï¹ð¤Ï¤Þ¤ºÀçÀÐ»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÆîÀÄ»³FAS¤ÎÀøºß¸ÜµÒ¾Ò²ðÀè¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëG¼Ò¤È¶¦Æ±¤ÇÅÅÎÏºï¸º»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤Ë¾å¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×»±²¼¤Î¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¡×¤Î½Ð¿È¡¢£¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅÎÏºï¸º¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¡½¡½¤Ê¤É¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸ÜµÒ¤ä¡¢¤³¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÜµÒ¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÂÇ¿Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÈ½ÃÇ
Â³¤±¤Æ¼óÆ£Èï¹ð¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Î¤¬±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò»È¤Ã¤¿ÀáÀÇ¥¹¥¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀçÀÐ»á¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¸ÜµÒ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÈñÍÑ¤òÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤¬»ÙÊ§¤¤¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤òÈñÍÑ·×¾å¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÅÅÎÏ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿¸ÜµÒ¤«¤é¤Ï¤½¤Î¸å¡¢ºï¸ºÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊó½·¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢ÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤Ï¤½¤ì¤ò¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤¬¡Ê±Ä¶ÈÂå¹Ô²ñ¼Ò¤Ë¡Ë»ÙÊ§¤¦ÈñÍÑ¤ò°ì³çÂ»¶â·×¾å¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÀáÀÇ¤Î¼êË¡¤Ç¡¢°ÊÁ°¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¤Ç¿å¤òÈÎÇä¤·¤¿»þ¤Ë¤âÆ±¤¸¤ä¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£ÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤¬¸ÜµÒ³ÍÆÀ¶ÈÌ³¤ò°ÑÂ÷¤¹¤ëÀè¤Ï¥Ü¡¼¥Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¼Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸å¤«¤éÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ò¤Î¸øÈ½¤Ç¤ÎÀçÀÐ»á¤Î¾Ú¸À¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤ä¸ÜµÒ¤ò¥Ü¡¼¥Î¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÆîÀÄ»³FAS¤¬¼õ¤±¼è¤ë¾Ò²ðÎÁ¤Ï¡¢¥¹¥¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤¬Äó¶¡¤·¤¿¶â³Û¤Î9¡óÁêÅö³Û¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼óÆ£»á¤ÎÀâÌÀ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¤È¡¢°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¡¼¥à¤Ë»ñ¶âÄó¶¡¤·¤¿¸ÜµÒ¤ÏÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£¸ÜµÒ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤ë¾¦ºà¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ÀçÀÐ»á¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤Ï¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡×¤È²óÅú¡£ÆîÀÄ»³FAS¤Î¸ÜµÒ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ë¥Ü¡¼¥Î¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤ÎÌóÈ¾·î¸å¤Î7·î²¼½Ü¤Ë¤ÏÄó·ÈÀè¤ÎÌîÂ¼¾Ú·ô¤Ë¤â¼óÆ£Èï¹ð¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤È¤³¤í¤ÇÀçÀÐ»á¤¬¼óÆ£Èï¹ð¤«¤é¡ÈÀáÀÇ¡É¥¹¥¡¼¥à¤ÎÈÎÇäÄó·È¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿2020Ç¯7·îÅö»þ¡¢¥Ü¡¼¥Î¤ò·ÀÌó¼çÂÎ¤È¤¹¤ë¤³¤Î¥¹¥¡¼¥à¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë¼ÂÂÎ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊËÜÏ¢ºÜÂè5²ó»²¾È¡Ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤Ë·ÑÂ³¼ê¿ôÎÁ¤ÎÌ¾ÌÜ¤ÇÊÖ´Ô¤¹¤ë»ñ¶â¤Î¡Ö¸µËÜÊÝ¾Ú¡×¡Ö³ÎÄêÍø²ó¤ê¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤¿³Ð½ñ¤â¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼óÆ£Èï¹ð¤¬¥¹¥¡¼¥àÍøÍÑ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Ð½ñ¤Ï´í¸±¤Ê½ñÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î·ÀÌó½ñ¤È¤ÏÊ¬¤±¤ÆÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤É¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏËÜÏ¢ºÜÂè3²ó¤Ç¿¨¤ì¤¿ÄÌ¤ê¤À¡£2020Ç¯7·î¤ËÆ±Èï¹ð¤¬¡ÖÀáÀÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤¢¤ëÆ±»á¤Ë¥¹¥¡¼¥à¤ÎÈÎÇäÄó·È¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤¿ºÝ¡¢¥¹¥¡¼¥à¤ÎÅ¬Ë¡À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤À¤¬ÀçÀÐ»á¤Î¾Ú¸À¤òÊ¹¤¯¸Â¤ê¡¢Æ±»á¤¬¼óÆ£Èï¹ð¤«¤é¼õ¤±¤¿ÀáÀÇ¥¹¥¡¼¥à¤ÎÀâÌÀ¤Ï¡¢2019Ç¯4·î¤Ë³Ð½ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¤Î¡Ö¸¶·¿¡×¥¹¥¡¼¥à¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±»á¤ÏÁ°½Ò¤Î¸øÈ½¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥¹¥¡¼¥à¤ÎÅ¬Ë¡À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¼óÆ£»á¤«¤é²¿¤é¤«¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤¿»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¡¼¥Î¤¬2020Ç¯7·îÅö»þ¡¢ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»ö¼Â¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ü¡¼¥Î¤ÈÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢ÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤¬¥Í¥¯¥¹¥È¼Ò¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿»ñ¶â¤Ë106¡ó¤ä110¡ó¤Ê¤É¤Î°ìÄê³ä¹ç¤ò¾è¤¸¤¿¶â³Û¤ò¡¢¥Ü¡¼¥Î¤¬·ÑÂ³¼ê¿ôÎÁÌ¾ÌÜ¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ý¤Î³Ð½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤â¡¢¼óÆ£»á¤«¤é¤ÏÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö·ÐÈñ·×¾å¤Ï¸í¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤Î¾å¤ÇÀçÀÐ»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Ü¡¼¥Î¤ÎÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸ÜµÒ¤äÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤ò¼óÆ£»á¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ÏÀÁ¤±Éé¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¸µËÜ¤äÍø²ó¤ê¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¡Ë³Ð½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢ÈÎÇä¼è¼¡Å¹¤«¤é¥Í¥¯¥¹¥È¼Ò¤Ø¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ï¶âÁ¬¾ÃÈñÂß¼ÚÅª¤ÊÀ³Ê¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤¦²ò¼á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅÅµ¤ÎÁ¶âºï¸º¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤Ë¼ÂÂÎ¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¡¢Äó¶¡»ñ¶â¤¬³Î¼Â¤ËÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ëÌóÂ«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é·ÐÈñ·×¾å¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡ÊS¼Ò¤Î¸ÜÌäÀÇÍý»Î¤È¤·¤Æ¡Ë¶ÈÌ³°ÑÂ÷Èñ¤ò·ÐÈñ·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ï¸í¤ê¤Ç¤·¤¿¡×
ÀçÀÐ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»á¤¬³Ð½ñ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢S¼Ò¤ÎÃ¦ÀÇÍÆµ¿¤ÇÅìµþ¹ñÀÇ¶Éºº»¡Éô¤äÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Î»ö¾ðÄ°¼è¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿ÆîÀÄ»³FAS¤ÏÆÃÁÜÉô¤ËÆâÉô»ñÎÁ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÄó½Ð¤·¡¢¼ÒÆâ¤Ë³Ð½ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Åö½é¤«¤é¡ÈÀáÀÇ¡É¥¹¥¡¼¥à¤¬ÀÇÌ³Åö¶É¤ËÈÝÇ§¤µ¤ì¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¼óÆ£Èï¹ð¤Ï¡¢ÀçÀÐ»á¤Ë¥¹¥¡¼¥à¤ÎÈÎÇäÄó·È¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤ëºÝ¡¢¥¹¥¡¼¥à¤Ë¼ÂÂÎ¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤ä³Ð½ñ¤¬ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¤Ï´º¤¨¤Æ¿¨¤ì¤º¡¢¡Ö¸¶·¿¡×¥¹¥¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤ÇÉñ¤Î³¤»á¤¬¤â¤È¤â¤È¼è°ú¤Î¤¢¤Ã¤¿ÌîÂ¼¾Ú·ô¤«¤éÆîÀÄ»³FAS¤È¼óÆ£Èï¹ð¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ÏÃ¤ËÌá¤í¤¦¡£ÀçÀÐ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Èï¹ð¤Î¡ÈÀáÀÇ¡É¥¹¥¡¼¥à¤ò¾Ò²ð¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢Éñ¤Î³¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ò´Þ¤á¿ô½½¼Ò¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±»á¤ÏÁ°½Ò¤Î¸øÈ½¾Ú¸À¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬Ä¾ÀÜ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤«¤é¤Î¾Ò²ð¤Ç¼óÆ£»á¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤ªµÒÍÍ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¼óÆ£»á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê´ë¶È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ·Ò¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆîÀÄ»³FAS¤ÎºÛÈ½»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÈÉñ¤Î³¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÌîÂ¼¾Ú·ô¤«¤é»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤òÉñ¤Î³¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÄù·ë¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÂè4¾ò¡Ê¾¦ÉÊÅù¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ò¾Ä¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¹Ã¡ÊÉñ¤Î³¤¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡Ë¤Ï¡¢ËÜ·ï¾Ò²ð¤Ë¤è¤ê¡¢²µ¡ÊÆîÀÄ»³FAS¡Ë¤«¤éÊº¡Ê¥Ü¡¼¥Î¡Ë¤Î¾Ò²ð¤ò¼õ¤±¤¿¸å¡¢³Æ¼ï¾¦ÉÊÅù¤ÎÆ³Æþ¡¢Êº¤È¤Î¼è°ú¾ò·ï¸ò¾Ä¡¢·ÀÌó¤ÎÄù·ë¡¢¤½¤ÎÍú¹ÔÅù¤Ë´Ø¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¹Ã¼«¿È¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈÀÕÇ¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹Ô¤¤¡¢²µ¤Ï°ìÀÚ´ØÍ¿¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤Îµ¬Äê¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤¿¡ÖÂè6¾ò¡ÊÌÈÀÕ»ö¹à¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²µ¤Ï¹ÃÊº´Ö¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢¹Ã¤¬Êº¤È¤Î´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÂ»³²¤òÈï¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤â¤¢¤ë¡£
Èï¹ð¤Î¡È¼«¸Ê¿½¹ð¡É¤ò´ÝÆÝ¤ß
¤³¤ì¤Ë´Õ¤ß¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÂ»ÇåÁÊ¾Ù¤ÇÉñ¤Î³¤»áÂ¦¤¬ÆîÀÄ»³FAS¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤¤òÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÀçÀÐ»á¤¬Á°½Ò¤Î¸øÈ½¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¢¤ëÌÌ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾Ò²ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤±¤Ð·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬½ÅÍ×¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤Þ¤Ç¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Ç¥å¡¼¥Ç¥ê¡Ê¥¸¥§¥ó¥¹¡Ë¤äÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ËÜµ»ö¤Î¾ÜÊóÈÇ¤Ï¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍÎÁÈÇµ»ö¡ÖÉñ¤Î³¤¤òñÙ¤·¤¿¿ÍÊª¤Î¡È¼«¸Ê¿½¹ð¡É¤ò´ÝÆÝ¤ß¤·¤Æ¾Ò²ð¤òÂ³¤±¤¿Ž¢ÀáÀÇ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥ÈŽ£¤ÎÀÕÇ¤´¶¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÊÅÄÃæ ¼þµª ¡§ ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë