元乃木坂46で女優の山下美月（26）が、一級船舶免許を取得したことが明らかになった。フジテレビ系10月期「新東京水上警察」で演じる、警備艇の操船を担う海技職員・有馬礼子役のために取得し、ドラマ内では山下が実際に船を操縦する。

山下が取得したのは、クルーザーやヨットなどをすべての水域で航行することができる一級小型船舶操縦士免許（一級船舶免許）。操船できる範囲が制限されている二級船舶免許とは異なり、世界中どこへでも船で繰り出すことができる最上級の船舶免許でもある。山下は同作の出演オファーを受けた直後に船舶免許の取得を決意し、自ら講習を受講したという。スケジュールの合間を縫ってさまざまな船の知識を学び、実際に船にも乗って操船技術を身につけた末、見事国家試験に合格した。劇中では警備艇に乗って捜査に出たり、犯人を船で追いかけるシーンなどが登場するが、実際に山下が船を操縦しており、船舶免許を持っているからこそ実現できた演出もあったという。

山下は「自分の役を通して少しでも海技職員という存在を知っていただけたらうれしい」とコメント。船で行ってみたい場所は「船乗りの先輩方がよく大島に行かれるとおっしゃっていたので、もし機会があれば行ってみたいです！」と明かした。