パドレスファンとハイタッチ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、敵地パドレス戦に「1番・DH」で先発出場。4打数1安打1打点で8-2の勝利に貢献した。9回にリーグトップに並ぶ45号ソロを放ったが、生還後に客席からヤジを飛ばしていたパドレスファンとまさかのハイタッチ。MLB公式が取り上げるなど大きな話題となり、日本人からは大谷の人間性に絶賛の声が集まっている。

7-2でリードする9回1死。大谷は松井裕樹の高めへの速球を強振した。打球速度108.9マイル（約175キロ）、飛距離409フィート（約124.7メートル）の一発は右中間スタンドに着弾。大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。ベンチに戻った大谷はパドレスのユニホームをまとったファンとハイタッチ。これにはデーブ・ロバーツ監督も爆笑し、テオスカー・ヘルナンデス外野手は笑顔を浮かべていた。

X上の日本人ファンもヤジを飛ばすパドレスファンへの対応に驚きと称賛。自ら起こした“珍事”に様々なコメントが寄せられていた。

「敵ファンまで魅了するの大スターの仕草」

「これぞ究極のクレーム対応だと思ってる」

「大谷さんの人間力に脱帽する、、」

「次の試合では『ドジャース17』着てたりしてね」

「監督より先にハイタッチもらうパドレスファン草」

「このパドレスファンが羨ましい」

なお、1954年創刊の米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」によると、パドレスファンはハイタッチ時は驚いたが、その後落ち込んでいたと伝えられていた。



（THE ANSWER編集部）