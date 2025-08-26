猫といえば予期せぬ行動をすることが多い動物です。SNSに投稿された今回の投稿も、そんな猫ちゃんらしさが存分にあふれたもの。カメラの前に駆け寄ってきた猫ちゃんが通り過ぎる…と思いきや、その後に見せた意外な行動で、多くの方がほっこり癒されました。

投稿はX（旧Twitter）にて、172.7万回以上表示。いいね数は6.5万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「可愛い」「何回も見ちゃう」とのコメントがたくさん寄せられていました。

カメラに駆け寄る猫のさつきちゃん

今回、Xに投稿したのは「足長マンチカンのあおみね＋さつき」さん。登場したのは、猫のさつきちゃんです。

冒頭、とことこ歩いてカメラの前まで来たさつきちゃん。カメラに興味津々といった様子でしたが、一度はそのままカメラの横を通り過ぎてしまったそうです。ここまでは特に不思議なところはありません。

ところが、通り過ぎた直後にさつきちゃんは顔をくいっと戻し、カメラを真っ直ぐに凝視。目の前いっぱいに映る大きな瞳と可愛い顔がドアップで撮影されました。偶然とは思えないタイミングと動き…さては、さつきちゃん、狙っていましたね。

さつきちゃんの予想外な動きにX民たちも虜に！

予想外な動きでカメラに映り込んださつきちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「爆笑。お笑いのプロですね(笑)」「とっても可愛い子を見せてくださり有難うございます」「吹き出してしまいました」などの声が多く寄せられていました。どうやら、さつきちゃんは多くの方に笑いと癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「足長マンチカンのあおみね＋さつき」では、猫のあおみねちゃんとさつきちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの投稿は見ているだけで心が和みます。

