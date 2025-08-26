°ÛÎã¤Î»Ä½ë¡¡26Æü¤â35¡î°Ê¾åÂ³½Ð¡¡ÅìµþÅÔ¿´¤Ï9ÆüÏ¢Â³ÌÔ½ëÆü¤ÇºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤«
º£Æü26Æü¤âÌÔÎõ¤Ê»Ä½ë¤¬Â³¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìËÌ¤«¤é¶å½£¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤¬Â³½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ï9ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯¤ËÊÂ¤ÓºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤Ï22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£Æü26Æü¤âÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â35¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£º£Æü26Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÇÌÔ½ëÆü(ºÇ¹âµ¤²¹35¡î°Ê¾å)¤Ë¤Ê¤ì¤Ð9ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢2022Ç¯6·î25Æü-7·î3Æü¤ÎºÇÄ¹µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯´Ö¤ÎÌÔ½ëÆüÆü¿ô¤Ï22Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ÎºÇÂ¿µÏ¿¤ËÊÂ¤Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È31ÅÔÉÜ¸©¤ËÈ¯É½
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬31ÅÔÉÜ¸©(ÀÄ¿¹¸©¡¢½©ÅÄ¸©¡¢»³·Á¸©¡¢°ñ¾ë¸©¡¢ºë¶Ì¸©¡¢ÅìµþÅÔ¡¢ÀéÍÕ¸©¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡¢ÀÅ²¬¸©¡¢°¦ÃÎ¸©¡¢»°½Å¸©¡¢¿·³ã¸©¡¢ÉÙ»³¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢Ê¡°æ¸©¡¢µþÅÔÉÜ¡¢Ê¼¸Ë¸©¡¢ÏÂ²Î»³¸©¡¢²¬»³¸©¡¢¹Åç¸©¡¢Åçº¬¸©¡¢Ä»¼è¸©¡¢ÆÁÅç¸©¡¢¹áÀî¸©¡¢°¦É²¸©¡¢¹âÃÎ¸©¡¢»³¸ý¸©¡¢Ê¡²¬¸©¡¢ÂçÊ¬¸©¡¢Ä¹ºê¸©¡¢µÜºê¸©)¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ç¤â¾å¤Î¿Þ¤ÇÀÖ¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï½ë¤µ»Ø¿ô(Í½Â¬ÃÍ)¤¬31°Ê¾å¤ÈÇ®Ãæ¾É¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£ËüÁ´¤ÊÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥ÈÈ¯É½»þ¡¡¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤Ï
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£