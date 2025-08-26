これなら私でも♡＜40・50代＞に推せる【韓国コスメ】要チェーック！！

年齢とともに変化する肌に、寄り添うコスメを選びたい。そんな、40・50代の想いを叶えてくれそうな韓国コスメのレポートをお届け。今回は、肌にフィットしながらうるおいを与えるシートマスクと、自然なツヤと明るさをプラスできるベースメイクアイテムをピックアップします。実際に使用した@ftn_picsレポーターKaori.Fさんによる、それぞれの魅力や使用感を、写真とともにご紹介します。

顔にフィットする形状で、肌印象を引き上げる

【ナンバーズイン】「9番 NMNバイオリフトラッピングマスク」オープン価格

まずは、肌悩み別のスキンケアアイテムを展開しているブランド、【ナンバーズイン】から、韓国コスメ初心者のミドル世代におすすめのフルフェイス型のシートマスクをご紹介。レポーターKaori.Fさんによると「顔の形状に沿った上下セパレート型の立体設計」、「気になる輪郭までしっかりホールドしてくれるのが特徴」なのだとか！ 保湿成分もたっぷり配合されており、ミドル世代の肌悩み解消に向けた頼れる存在として、期待が高まります。

使用感も◎ 疲れた夏のお肌のワンモアケアに！

レポーターKaori.Fさんによると、「上用と下用でシートの質感が異なるのが印象的」なのだそう。「上用はぷるんと弾力があり、やわらかな肌あたり」、「下用は頼もしさを感じるタフなつくり」と説明しています。使用後の肌についても、「むくみがスッと流れたよう」、「もっちりとハリを感じる仕上がり」とのことで、さっそく使ってみたくなった人も多いのでは。肌に夏の疲れを感じたら、普段のケアにプラスして使ってみるのも良さそうです。

コンパクトで頼れるベースアイテムが登場

【TIRTIR】「MASK FIT COLOR BRIGHTENER」\1,980（税込）

優秀なベースメイクアイテムを揃えている【TIRTIR（ティルティル）】から、スティックタイプの下地が登場！ レポーターKaori.Fさん曰く「ブライトニング・UVケア・保湿の1本3役を実現」とのこと。スポンジチップに染み出す設計で肌に直接塗布でき、手軽に使用できそうです。「MELLOW LEMON」と「SOFT LAVENDER」の2色展開で、レモンは目元のクマやくすみが気になる部分に、ラベンダーは肌の透明感アップに使えそう。

自然なツヤ肌と、快適な保湿力を実感あれ！

レポーターKaori.Fさんは、顔の半分をいつもの崩れ防止下地、もう半分にこちらの下地を使用してファンデーションでメイク。あえてパウダーは使用しなかったそう。気になる仕上がりは、「まるでハイライトを仕込んだような自然なツヤ肌」とのこと。さらに、「驚いたのは、使った半顔のほうが明らかに乾燥しにくかった」のだとか。冷房のきいた室内で過ごすことが多いミドル世代にも、見逃せないアイテムと言えそうです。「韓国コスメって若い人向けじゃない？」と思っている人は、その認識を覆されるかも。ぜひ今回ご紹介した2アイテムをチェックしてみてください！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里