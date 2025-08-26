TikTokアカウント「nya.327」に投稿された、エキゾチックショートヘアの「ぽちゃ」ちゃんのごはん催促シーンが大反響！記事執筆時点で326万回再生を突破し、「控えめにピコピコするだけなの可愛すぎる」「視線と短い手が可愛すぎる」「このパターン初めて見た」など、可愛すぎる姿に悶絶する視聴者が続出しています。

【動画：キャットフードの前にいる猫→飼い主さんのことを見つめると…】

必死すぎる！可愛いごはん催促姿

今回の主役は、エキゾチックショートヘアの「ぽちゃ」ちゃんです。ごはんコーナーの横に置いてあるのは、キャットフードのパッケージ。しっかりとチャックが閉まったパッケージの先を、お手手でチョイチョイ叩きながら、じっと飼い主さんを見つめる「ぽちゃ」ちゃん。声を出すでもなく、直接近づくでもなく、ただパッケージをピコピコ叩くだけといういじらしい方法でおかわりを催促していたのだそう。

視線は飼い主さんにロックオン

叩き続けるうちに少しスピードが落ち、パッケージの匂いを嗅ぐなどして休憩する場面も見られたそうです。しかし休憩が終われば、再び同じ動作を繰り返し始めます。

飼い主さんがぽちゃちゃんの姿をアップで映してみたところ、視線は変わらずしっかりと飼い主さんへ注がれていたのだとか。

子猫時代から続く“おかわり催促”

飼い主さんによると、ぽちゃちゃんのこの行動は子猫時代からのものだそうです。お腹が空いているから催促しているというわけではなく、すでに十分食べたうえで「もっとほしい」という、”おかわり”のサインなのでした。実際に他の投稿では、子猫時代のぽちゃちゃんが袋をチョイチョイしておかわりを催促している様子が確認できます。

なお、おかわりの催促が多いぽちゃちゃんには、いつも「満腹感サポート」のごはんを与えているとのこと。満腹になると、まるで人間が中に入っているかのように壁にもたれて座り、その表情を飼い主さんがアップで確認すると、本当に幸せそうな顔をしていたそうです。

今回の投稿には「控えめにピコピコするだけなの可愛すぎる」「無理やり噛みちぎろうとしないのがお利口さんすぎる」「こっち見ながらやるの可愛い」「目線がこっち向いてるのがまたツボ」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント『nya.327』さまでは、今回のような日常の一コマから、飼い主さんに甘える姿やぽちゃちゃんのお誕生日会の様子など、ぽちゃちゃんの可愛さが詰まった投稿が多数投稿されています。

写真・動画提供：TikTokチャンネル『nya.327』さま

執筆：machuno

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。